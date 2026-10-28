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Velký kvíz ze známých školních básniček: Stačí doplnit chybějící verše, ale 10/10 dají jen milovníci poezie

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Některé básničky jsme se učili ve škole, jiné nám četli rodiče před spaním. Zkuste si, kolik známých veršů poznáte i po letech a dokážete ještě doplnit.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Karel Javůrek / Public domain
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 04:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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