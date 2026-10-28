Řezník radí Čechům: mleté maso nikdy nesolte hned. Karbanátky budou šťavnaté díky 1 jednoduchému kroku

Karbanátky se v českých kuchyních dělají po generace a skoro každá rodina na ně má svůj osvědčený postup. Přesto se často stane, že místo měkkého a šťavnatého masa skončí na talíři tuhá, pružná placka. Mezi kuchaři, kteří s mletým masem pracují denně, přitom platí jednoduché pravidlo, které se týká obyčejné soli.
Babiččin recept solí hned na začátku
Když nalistujete běžný recept na karbanátky, sůl obvykle putuje do mísy současně se vším ostatním. K mletému vepřovému a hovězímu se přidá namočený rohlík, vejce, cibule, česnek a majoránka a všechno se pořádně promíchá. Některé starší návody dokonce radí nechat osolenou směs v chladu odpočinout až do druhého dne, aby se chutě lépe propojily.
Většina tradičních receptů přidává sůl do mletého masa hned se všemi ostatními surovinami. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Právě tady se ale skrývá důvod, proč karbanátky někdy připomínají spíš kus párku než domácí jídlo. Sůl totiž mění i samotnou strukturu masa.
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Kdo někdy kousl do špekáčku, zná tu pevnou a pružnou strukturu. Stojí za ní myosin, jedna z hlavních bílkovin svaloviny. Sůl ho z masových vláken uvolní a ve vlhkém mletém mase se z něj stane hustá, lepivá hmota, která drobné kousky masa spojí do kompaktního celku. Teplo pánve toto spojení zafixuje.
Uzenáři s tímto procesem pracují záměrně, protože od klobásy chtějí pevné a soudržné sousto. Karbanátek má být měkký a při rozkrojení pustit šťávu, takže mu stejný proces škodí. Navíc sůl z masa postupně vytahuje vodu, a proto osolená směs, která dlouho čeká, bývá po tepelné úpravě sušší.
Pokus rozhodl jasně
Jak velký rozdíl načasování znamená, vyzkoušela redakce amerického kulinářského časopisu Cook’s Illustrated z vydavatelství America’s Test Kitchen. Porovnala placky z mletého masa osolené v různou dobu. Nejlépe v testu dopadly ty, na které se sůl dostala teprve těsně předtím, než šly na pánev. Byly měkké od okraje až do středu a šťáva v nich zůstala.
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Stačilo přitom, aby sůl ležela na povrchu placek asi třicet minut, a vrchní vrstva masa po tepelné úpravě vyschla a při kousnutí pérovala. Směs, do které redakce sůl zapracovala ještě před tvarováním, už měla konzistenci uzeniny. Z pokusu tak plyne prosté pravidlo: s každou minutou, kterou maso stráví se solí, jeho struktura houstne.
Výsledky pokusu přehledně shrnuje následující tabulka:
Kdy maso dostalo sůl Jak placky dopadly Těsně před pánví Měkké a šťavnaté od okraje po střed Na povrch asi 30 minut předem Vysušená a pružná vrchní vrstva Zapracovaná do masa před tvarováním Hutná textura připomínající uzeninu Jeden krok, který karbanátky zachrání
Řešení nic nestojí a zabere pár vteřin. Směs připravte jako obvykle, jen sůl zatím nechte stranou. Česnek, cibuli, bylinky i pepř můžete do masa jemně vmíchat bez obav, rohlík i vejce samozřejmě také.
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Karbanátky vytvarujte a osolte je z obou stran až ve chvíli, kdy je obalujete ve strouhance a chystáte se je dát na rozpálenou pánev. Hrubší sůl se po povrchu rozprostře rovnoměrněji než jemná. Sůl tak maso ochutí, na jeho strukturu ale nestihne zapůsobit a střed karbanátku zůstane vláčný. Pokud se se starým zvykem nechcete rozloučit a sůl chcete mít v celé směsi, přidejte ji až úplně nakonec a karbanátky smažte hned. Osolené maso rozhodně nenechávejte odležet přes noc.
Česnek, cibuli i bylinky vmíchejte do masa hned, sůl ale přidejte až při obalování ve strouhance. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kdy se sůl předem hodí
Sůl přidaná s předstihem se přesto někdy hodí. Maso díky ní lépe drží tvar, což ocení hlavně ten, kdo na roštu griluje placky z čistého mletého masa, které se jinak snadno rozpadnou. Karbanátky ale mají vlastní pojivo v podobě vejce a namočeného rohlíku, takže tuto službu od soli nepotřebují.
Šťavnatosti pomůže i jemné zacházení. Čím déle a silněji maso hnětete a mačkáte v dlaních, tím hutnější a tužší výsledek dostanete. Šéfkuchař Roman Vaněk k tomu v receptu na karbanátky radí mít maso, mléko i hotovou směs po celou dobu pořádně vychlazené, případně do masa přimíchat trochu rozdrceného ledu.
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Zdroje: https://www.thetakeout.com/1979473/burger-seasoning-time-texture-change/, https://chowhound.com/1645802/season-burger-beef-before-vs-after-patties, https://www.foodrepublic.com/1906689/burger-patties-salt-rule/, https://www.chowhound.com/2222755/grill-burgers-better-flavor-texture/, https://www.tastingtable.com/855449/this-is-the-best-time-to-salt-you-burger, https://www.rohlik.cz/chef/35-meat-patties, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/233321-chaluparske-pochoutky-vykouzlene-z-mleteho-masa, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/374655-burger-je-hitem-grilovaci-sezony-jak-na-burger-trochu-jinak, https://www.americastestkitchen.com/cooksillustrated/how_tos/6586-when-to-salt-burgers