Stačí pár kapek a pak už nic. Vodní kámen a mastnota se rozpustí, steče v potůčcích

Ani když dřez pravidelně oplachujete, neznamená to, že se vodní kámen neobjeví. Problém je v tom, že voda se odpaří, ale minerály zůstanou. Vápník a hořčík se zachytí na povrchu a postupně vytvoří pevnou vrstvu. Zvlášť výrazné to bývá v domácnostech s tvrdou vodou.
Usazeniny se navíc nehromadí jen na dně. Objevují se kolem základny baterie, u páky, na spojích a hlavně na perlátoru – malém sítku na konci výtoku. Zpočátku jde o nenápadný povlak, ale časem ztuhne. Baterie ztratí lesk a zanesený perlátor může ovlivnit i sílu proudu vody.
Proč zkusit kyselinu citrónovou
Vodní kámen tvoří hlavně uhličitan vápenatý. Minerální látka, která se přirozeně nachází ve vodě a usazuje se všude tam, kde voda pravidelně zasychá nebo kape.
Kyselé látky dokážou uhličitan vápenatý chemicky narušit a rozpustit. Proto se v čisticích přípravcích na vodní kámen často nacházejí různé kyseliny. V domácnosti může stejně dobře posloužit kyselina citrónová, citrónová šťáva nebo ocet.
O úspěchu čištění rozhoduje několik faktorů: koncentrace roztoku, doba působení, tloušťka usazeniny a materiál povrchu. Čerstvé skvrny se odstraňují snadno. Pokud se ale vodní kámen hromadil měsíce, jedno čištění nemusí stačit.
Důležitý detail: teplá voda (kolem 40–50 °C) výrazně urychluje chemickou reakci kyseliny s uhličitanem vápenatým. Zkracuje to čas potřebný k působení. Při kontaktu kyseliny s vodním kamenem navíc dochází k uvolňování oxidu uhličitého – poznáte to podle jemného šumění. To je jasný signál, že proces čištění běží.
Jak vyčistit dřez bez namáhavého drhnutí
Na ošetření větší plochy si připravte zhruba 100 mililitrů teplé vody a jednu až dvě polévkové lžíce kyseliny citrónové. Směs důkladně promíchejte, aby se krystalky rozpustily.
Připravený roztok naneste měkkou utěrkou nebo jemnou neabrazivní houbičkou na místa pokrytá vodním kamenem. Ošetřenou část následně překryjte potravinovou fólií. Tento krok není samoúčelný. Fólie omezí odpařování vody, takže čisticí roztok nevyschne dřív, než stihne působit. Kyselina tak zůstane v kontaktu s usazeninou déle a může ji narušit rovnoměrněji.
Nechte roztok účinkovat přibližně 30 až 60 minut. Potom fólii odstraňte a povrch zlehka přetřete měkkou utěrkou nebo jemnou houbičkou. Dřez nakonec důkladně opláchněte čistou vodou a utřete dosucha.
Při lehkých a středně silných usazeninách by měl vodní kámen povolit bez intenzivního drhnutí. Pokud na povrchu zůstanou odolnější místa, čištění raději opakujte, než byste sáhli po drátěnce nebo velmi drsné houbě. Ty by mohly na kovovém dřezu vytvořit trvalé škrábance.
Poslouží i polovina obyčejného citrónu
V případě jemného povlaku nemusíte připravovat žádný roztok. Stačí rozkrojit citrón a dužinou přetřít znečištěná místa. Šťávu nechte několik minut účinkovat, potom povrch utřete měkkou utěrkou, opláchněte vodou a vysušte.
Jde o praktický způsob využití poloviny citrónu, která zůstala po vaření nebo přípravě nápoje a už ji nechcete použít do jídla. Slupka navíc poslouží jako přirozená rukojeť, díky které se citrón dobře drží.
Takové čištění je však určené spíš na mírné znečištění. Na hrubou, starou a pevnou vrstvu vodního kamene nemusí samotná citrónová šťáva stačit. V takovém případě bude vhodnější koncentrovanější roztok kyseliny citrónové nebo opakované čištění.
Můžete na dřez a baterii použít ocet?
Ocet obsahuje kyselinu octovou, a proto dokáže vodní kámen rozpouštět podobným způsobem jako kyselina citrónová. Na některých odolných površích může při krátkém a opatrném použití fungovat velmi dobře. Jeho nevýhodou je pronikavý zápach.
Ocet ani jiné kyselé přípravky byste neměli nechávat příliš dlouho působit na gumových těsněních, citlivých plastech nebo speciálně upravených částech baterie. Bezpečnost čištění totiž nezávisí jen na druhu použité kyseliny, ale především na materiálu dřezu a povrchové úpravě baterie.
Kyseliny mohou poškodit přírodní kámen, mramor, vápenec, terrazzo a některé dekorativní či speciálně upravené povrchy. Opatrní buďte i při granitových kompozitních dřezech. Jejich složení a povrchová úprava se mohou lišit, proto nemusí všichni výrobci doporučovat stejný způsob údržby.
Před čištěním si proto přečtěte pokyny výrobce. Pokud si nejste jistí, roztok nejdřív vyzkoušejte na malé, méně viditelné ploše a nenechávejte ho působit déle, než je potřeba.
Kyselinu citrónovou, citrónovou šťávu ani ocet nikdy nemíchejte s chlórovými čističi nebo bělidly. Při jejich kombinaci se může uvolnit nebezpečný plyn.
Zdroje článku: thespruce.com, sita.sk, homesandgardens.com, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová