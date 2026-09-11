Atletka Manuel zazářila v šatech na červeném koberci. V Budapešti se popere o jackpot přes tři miliony korun

Den před startem nového šampionátu World Athletics Ultimate Championship se atletický stadion v Budapešti proměnil v kulisu, jakou sport na dráze dosud neznal. Místo klasické tiskové konference červený koberec, focení, rozhovory pro sociální sítě a atleti v civilním oblečení podle vlastního vkusu. Mezi nimi i Manuel, sedmadvacetiletá sprinterka, která letos poprvé absolvovala kompletní sezonu v Diamond League a teď stojí před závodem, kde se hraje o částku, jakou česká atletika v individuální disciplíně nepamatuje.
Co je Ultimate Championship a proč se o něm mluví
Budapešťský šampionát konaný 11.–13. září 2026 není klasické mistrovství světa ani běžný mítink. World Athletics ho od začátku komunikuje jako pozvánkový turnaj hvězd; místo výkonnostních limitů dostávají vstupenku olympijští vítězové z Paříže 2024, mistři světa z Tokia 2025, vítězové finále Diamond League 2026 a další závodníci podle světového žebříčku. V běhu na 400 metrů žen je cílový počet šestnáct závodnic. Pravidla navíc neomezují počet atletů z jedné federace, takže teoreticky může v jedné disciplíně nastoupit i víc Češek, byť v Manuelině případě se žádná další česká čtvrtkařka v nominaci neobjevila.
Celkový prize-money fond akce činí deset milionů dolarů. Vítězka každé individuální disciplíny bere 150 000 dolarů, tedy podle kurzu ČNB z 10. září 2026 zhruba 3 131 400 korun. I osmé místo znamená 10 000 dolarů. Atletika.cz výslovně uvádí, že jde o dvojnásobek prize money oproti klasickému mistrovství světa.
Manuel není do počtu
Kdo by čekal, že česká závodnice jede do Budapešti sbírat zkušenosti, mýlí se. Sezona 2026 je pro Manuel průlomová. Poprvé v kariéře zvládla kompletní rok v Diamond League a výsledky mluví jasně:
- 2. místo – Řím, Oslo, Paříž
- 3. místo – Monako
- 5. místo – finále Diamond League v Bruselu
Série, kterou žádná česká čtvrtkařka v moderní éře Diamond League neměla. Zároveň je fér říct, že Manuel není první favoritka na zlato. Bruselské finále ukázalo, že po dlouhé sezoně přichází otázka sil. Sama po závodě naznačila, kolik jí ještě zbývá energie směrem k Budapešti. Přesto: v šestnáctičlenném poli patří mezi závodnice, které mohou útočit na finále a při životním běhu i na velký výsledek.
Červený koberec jako nová atletická strategie
Předzávodní show není náhodný marketingový nápad. Ultimate Championship je od počátku koncipovaný jako televizní produkt, atletika zabalená do formátu, který se prodává podobně jako velký galavečer. Atleti dostávají větší kontrolu nad vlastní prezentací, mohou si volit dráhu, každý účastník obdrží záznam své soutěže pro vlastní digitální kanály.
Manuel do tohoto konceptu zapadá přirozeně. V rozhovoru pro Vogue popisovala, že si hledá vlastní styl, kreslí návrhy oblečení, vymýšlí závodní outfity včetně výrazných copánků. Nejde o módní ikonu v tradičním smyslu, spíš o sportovkyni, která vnímá vizuální identitu jako součást výkonu. Přesně ten typ osobnosti, na kterém World Athletics chce nový formát stavět.
Kde a kdy závod sledovat
Česká televize vysílá celý šampionát živě:
|Den
|Datum
|Čas
|Stanice
|Pátek
|11. 9.
|od 19:00
|ČT sport
|Sobota
|12. 9.
|od 18:00
|ČT2 / iVysílání
|Sobota
|12. 9.
|od 19:00
|ČT sport
|Neděle
|13. 9.
|od 18:00
|ČT sport
Přesný minutový slot Manuelina závodu nebyl v době uzávěrky článku potvrzen. Praktické vodítko pro diváky je sobotní a nedělní večerní blok mezi 18:00 a 21:00; výsledek její disciplíny bude třeba ověřit podle oficiálního harmonogramu a živých výsledků.
Česká stopa v Budapešti
Manuel není jedinou českou tváří na šampionátu. V nominaci figuruje i výškař Jan Štefela, na hraně kvalifikace byl kladivář Volodymyr Myslyvčuk. Česká výprava je malá, ale v kontextu pozvánkového formátu, kde se sjíždí absolutní světová špička, už samotná účast znamená potvrzení mezinárodní relevance.
Tři miliony korun za jeden závod. Červený koberec místo tiskové konference. A česká čtvrtkařka, která tam nejen stojí, ale má výsledky na to, aby promluvila do boje o nejvyšší příčky. Páteční večer na ČT sport ukáže, jestli jí po nejdelší sezoně kariéry zbyl ještě jeden velký běh.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta