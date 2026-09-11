Hokejista Blümel a pilot Šonka dali gól ze sta metrů. Jeden hokejkou, druhý z letadla rychlostí 200 km/h

Na asfaltové dráze jihočeského letiště ležel sto metrů dlouhý pás syntetického ledu. Na jednom konci stál Matěj Blümel s hokejkou, na druhém branka. Žádné mantinely, žádné plexisklo, jen rovný pruh umělé plochy, vítr a vzdálenost, která nemá v hokeji obdobu. Vedle něj, přesněji nad ním, řešil stejný úkol Martin Šonka: trefit tutéž bránu z kokpitu letadla řítícího se rychlostí 200 km/h. Celá akce, natočená nejpozději před 7. zářím 2026, vznikla jako součást nového partnerství Red Bullu s Tipsport extraligou a Hokej.cz ji už při oznámení označil za „světové prvenství“.
Sto metrů bez mantinelů: proč je to jiný sport
Standardní kluziště podle pravidel IIHF měří 60 metrů na délku. Brankové čáry leží čtyři metry od koncových mantinelů, útočná modrá dělí prostor do třetin, takže střela od modré k bráně znamená zhruba 16 metrů. Blümelova stovka je tedy asi 6,25× delší než typická rána od modré a skoro dvojnásobek vzdálenosti mezi oběma brankami. Na šedesáti metrech kluziště se dá spoléhat na mantinely, na odrazy, na spoluhráče. Na stu metrech syntetického ledu pod otevřeným nebem zůstává jen síla zápěstí, přesnost a odhad, kam puk odnese vítr.
Blümel postupoval po etapách: nejdřív 25 metrů, pak 50, 75 a nakonec plná stovka. S každým přidaným úsekem rostla nejistota. Na kratších vzdálenostech stačilo trefit směr, na stovce musel vyladit poměr síly a přesnosti tak, aby puk doletěl, a zároveň neskončil metr vedle tyčky. Sám to označil za nejtěžší střelu, jakou kdy dal. Proměnil ji na 28. pokus.
Hokejka na křídle a tlačítko v kokpitu
Původní plán zněl skromněji: Šonka měl z letadla puk jen nahrát hokejistovi na zemi. Jenže pilot, který sbírá tituly v akrobatickém létání, chtěl víc. Přišel s nápadem dát gól sám. Jeho tým musel celé řešení navrhnout od nuly; na křídle akrobatického stroje upevnili hokejku se speciální schránkou pro puk, kterou pilot ovládal tlačítkem přímo z kokpitu.
Šonka sám to popsal jako „svým způsobem nájezd na branku“. Jenže nájezd, při kterém se řítíte 200 km/h těsně nad zemí v náklonu 60 až 70 stupňů a máte jediný okamžik na stisk tlačítka. Každá proměnná (výška, rychlost, náklon, vítr) ovlivňovala dráhu vypuštěného puku. Několik nadějných průletů skončilo těsně vedle. Na čtrnáctý pokus puk propadl do sítě a potvrzení přišlo přes vysílačku od pozemního týmu.
Z hlediska počtu proměnných byla podle nás Šonkova část technicky složitější. Blümel řešil jednu extrémní hokejovou dovednost, ránu na stovku. Šonka musel v jediném manévru spojit pilotáž, míření a přesně načasované vypuštění puku. Dvě různé disciplíny, dvě různé obtížnosti, které se nedají jednoduše porovnat.
Proč zrovna Jindřichův Hradec
Přímé vysvětlení volby letiště veřejné zdroje nenabízejí, ale logika je čitelná. Letiště LKJH je veřejné vnitrostátní letiště se dvěma asfaltovými drahami dlouhými 693 a 770 metrů. Dostatek rovného prostoru pro stometrovou lajnu syntetického ledu i pro nízké průlety akrobatického stroje. Otevřený terén bez zástavby. A září, tedy teploty, při kterých by klasický venkovní led neměl šanci přežít.
Akce proběhla v kontrolovaném letištním prostředí za součinnosti pozemního týmu. Konkrétní bezpečnostní protokol produkce veřejně publikovaný není, ale kombinace letištního režimu a profesionálního zázemí obou protagonistů naznačuje, že nešlo o improvizaci na louce.
Branded obsah, který funguje
Celý projekt není spontánní nápad dvou kamarádů. Je to promyšlená součást víceletého partnerství Red Bullu s Tipsport extraligou, které zahrnuje roadshow po stadionech, fanouškovské aktivace i digitální obsah pro celou sezonu 2026/27. Už při startu spolupráce Red Bull vozil hráče z každého extraligového klubu do vzduchu se Šonkou, a právě z těchto letů vyrostla myšlenka posunout spolupráci dál. Videozáznam výzvy je k vidění minimálně v článku TN.cz z 10. září 2026.
Formulace „světové prvenství“ pochází z komunikačních materiálů ligy a partnera, nikoli od nezávislé rekordové autority typu Guinness. To ale na samotném výkonu nic nemění. Najděte jiného hokejistu, který proměnil střelu na sto metrů, nebo jiného pilota, který dal gól z akrobatického letadla.
Šonka po akci řekl, že je „pro každou špatnost“ a čeká třeba na nabídku tréninku s extraligovým týmem. Blümel má za sebou nejtěžší ránu kariéry. A jihočeské letiště má příběh, který se na 770 metrů dráhy vejde víc než pohodlně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka