Nenápadná bulka a roky pochybností. Hanka porazila rakovinu a pomáhá dalším

Bulku lékaři nejprve zlehčovali
První varovný signál, že něco není v pořádku, přišel několik měsíců po narození syna. Hanka si tehdy vzadu na krku pod linií vlasů nahmatala tvrdou bulku. K tomu se přidalo intenzivní noční pocení a únava.
Když navštívila lékaře, krevní testy podle jeho úsudku neukázaly nic zásadního. Žena si tehdy vyslechla, že je po porodu a kojí, únava proto prý nebyla ničím neobvyklým.
Závěr odborníka tehdy přijala a bulku další dva roky neřešila. Zlom přišel až ve chvíli, kdy ji masérka upozornila na další zvětšené uzliny. Hanka se následně obrátila na praktickou lékařku a otevřeně se zeptala, zda by nemohlo jít o rakovinu.
„Ježišmarja, nestrašte, vždyť jste mladá! No to snad ne, že by to byla rakovina,“ dozvěděla se. Následný ultrazvuk sice doporučil došetření podezřelé uzliny, žádanka na hematologii však nebyla označena jako urgentní. Na vyšetření tak Hanka čekala čtyři a půl měsíce.
„Ty měsíce byly opravdu náročné. Je těžké se v tuhle chvíli někomu svěřit, protože to nemáte potvrzené a máte zprávy, že to nic není. Ale vy v hloubi duše víte, že to není pravda. Každý den si sáhnete na ty uzliny, ony tam jsou, nemizí, a narážíte na extrémní zlehčování," popsala.
Šlo o lymfom
Na hematologii se situace rychle změnila. Po kontrolním CT vyšetření Hance během práce zazvonil telefon z nemocnice. Potvrdilo se, že jde o lymfom.
V tu chvíli se ženě zastavil svět. Podrobnější informace o prognóze ale po telefonu nedostala. Na ty si musela počkat do osobní návštěvy nemocnice.
Následující hodiny byly pro mladou matku plné nejistoty. Nevěděla, co přesně diagnóza znamená. „V první chvíli netušíte, zda vám zbývá měsíc života nebo deset let a zda se vůbec dožijete letošních Vánoc,“ řekla.
V ordinaci jí následně řekli, že dalších pěti let se podle statistik dožije na padesát procent. Jejímu dítěti tehdy byly tři roky.
Pomohl lékař, který nemoc vysvětlil
Naději Hance nakonec dodal profesor Břetislav Lipový. K němu se dostala díky sousedské komunitě. Prošel s ní výsledky a vysvětlil jí, co její diagnóza znamená.
„Sedl si se mnou, přečetl si výsledky a řekl větu, která mi úplně změnila vnímání celé situace: No, podívej, pokud bych si měl vybrat nějakou rakovinu, tak si vyberu tuhle," vzpomínala Hanka.
Mladé ženě dále vysvětlil, že statistiky mohou být zkreslené věkem pacientů a že její vyhlídky jsou výrazně příznivější. Především jí ale srozumitelně popsal, jak její nemoc funguje a jak bude probíhat léčba.
Právě to bylo pro Hanku zásadní. „Taková komunikace mi u zdravotníků obecně často chybí. Pacienti jsou pak nuceni hledat vysvětlení na internetu, kde se zbytečně vystavují děsivým scénářům,“ popsala s tím, že místo obav z toho, zda se dožije Vánoc, začala plánovat letní dovolenou.
Šest cyklů léčby a návrat do života
Biopsie potvrdila folikulární lymfom ve čtvrtém stadiu s označením 4B. Jde o pomalu rostoucí nádorové onemocnění lymfatického systému, při kterém dochází k nekontrolovanému množení poškozených bílých krvinek.
Lékaři naplánovali šest cyklů chemoterapie a biologické léčby. Hanka měla zpočátku velké obavy, samotný průběh léčby ji ale překvapil. Kortikoidy jí například dočasně dodávaly energii. V práci si vzala volno a rozhodla se soustředit především na sebe.
„Celé to období léčby jsem pojala tak, že jsem se soustředila totálně na sebe, na to, co mám ráda. Vlastně jsem si v hlavě hned na začátku nastavila, že to zvládnu, a vůbec jsem si nepřipouštěla jinou variantu,“ uvedla.
Znovu začala jezdit na kole i na bruslích a na zahradě vybudovala trvalkový záhon. Každý den ale nebyl jednoduchý. Po vysazení kortikoidů přicházely propady energie, únava a nevolnosti. S přibývajícími cykly se její stav zhoršoval a ke konci léčby jí bylo špatně téměř nepřetržitě.
Nemoc mění pohled na život
Po ukončení chemoterapie čekalo Hanku ještě několik týdnů nejistoty. Musela počkat na výsledky vyšetření, aby věděla, zda léčba zabrala. Ty přinesly obrovskou úlevu. Vyšetření potvrdilo, že je nemoc v remisi.
S návratem do běžného života ale přišla také změna pohledu na vlastní život. Hanka začala přehodnocovat své priority a některé pracovní aktivity výrazně omezila.
„Mám pocit, že pro tuto chvíli mi ta nemoc víc dala, než vzala. Vzala mi některé lidi, kteří se z mého života tiše vytratili – ale dala mi spoustu nových kamarádů a utužila vztahy s těmi nejbližšími. Hlavně mě ujistila v tom, že život, který žiju, je přesně ten, který chci,“ popsala.
Pomáhá ostatním pacientům
Dnes proto zpomaluje a věnuje se projektům, které jí dávají hlubší smysl. Jedním z nich je nezisková organizace Žijeme spolu. Právě s ní pořádá v domovských Syrovicích charitativní Běh pro Lymfom Help.
Charitativní běh a procházka pro Lymfom Help se uskuteční v neděli 13. září 2026 od 14 hodin. Zapojit se lidé mohou fyzicky v Praze v Grébovce, v Brně v parku Anthropos, na Libíně nebo právě v Syrovicích u Brna. Připojit se lze také virtuálně odkudkoliv na světě.
Výtěžek ze startovného podpoří pacientskou organizaci Lymfom Help, která pomáhá lidem s lymfomy už více než dvacet let.
Registraci a více informací naleznete na darujme.cz/charitativni-beh-lh-2026.