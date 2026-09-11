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Nenápadná bulka a roky pochybností. Hanka porazila rakovinu a pomáhá dalším

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Život Hanky ze Syrovic u Brna se točil kolem rodiny, domu na venkově a podnikání. Běžné aktivní dny jí ale postupně narušily zdravotní potíže. Tvrdou bulku na krku a další příznaky přitom lékaři nejprve zlehčovali. Po letech pochybností přišla diagnóza folikulárního lymfomu a náročná léčba. Dnes je Hanka v remisi a pomáhá dalším pacientům. Zároveň pořádá charitativní běh.
Nenápadná bulka a roky pochybností. Hanka porazila rakovinu a pomáhá dalším

Nenápadná bulka a roky pochybností. Hanka porazila rakovinu a pomáhá dalším

Zdroj: poskytla Lenka Hájková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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