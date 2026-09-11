Máte doma cibulák po babičce? Jediný detail rozhoduje, zda jde o běžný talíř, nebo cenný porcelán

Modrobílý porcelán s nezaměnitelným rostlinným dekorem zná snad každý. U někoho dodnes stojí ve vitríně, jinde už dávno skončil v krabici na půdě. Přitom mezi jednotlivými kusy mohou být obrovské rozdíly. Nezáleží jen na modrém vzoru. Stačí talíř otočit dnem vzhůru a podívat se na značku výrobce.
Internetem dokonce koluje příběh 96dílného servisu, jehož cena měla v aukci překročit 110 000 korun. Tak vysokou částku se mi sice nepodařilo v původním aukčním záznamu dohledat, jisté ale je, že starý cibulák může mít pro sběratele zajímavou hodnotu. Rozhodující přitom není jen známý modrý vzor.
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Při pohledu na cibulák jsem dlouho automaticky předpokládala, že jeho název skutečně souvisí s cibulí. Ve skutečnosti bychom ji však
v původním dekoru hledali marně. Cibulový vzor se neomezoval pouze na talíře a jídelní servisy. Objevoval se také na dekorativních předmětech a porcelánových figurách, které dnes mohou být zajímavé i pro sběratele. Foto: Studio WIR/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Vznik slavného vzoru souvisí s německou Míšní a
inspirací východoasijským porcelánem. Manufaktura Meissen uvádí, že její cibulový vzor vznikal od roku 1731. Mezi známé motivy patří například broskve, granátová jablka, bambus a květy.
Česká verze má rovněž dlouhou tradici.
Český porcelán Dubí uvádí, že cibulový vzor vyrábí od roku 1885. Právě dubský cibulák se později zabydlel v mnoha českých domácnostech a vyrábí se i dnes.
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Samotná modrá barva ani podobný květinový motiv nestačí k určení původu. Pokud bych doma našla starý servis, jako první bych otočila několik kusů dnem vzhůru. Právě tam bývá ukryta
značka výrobce.
U současného originálního cibuláku z Dubí je podle výrobce hlavním poznávacím znakem
třírohá korunka nad velkým písmenem D. Značení může dále obsahovat nápis Original Bohemia a Zwiebelmuster.
Zcela jinou stopou jsou
zkřížené meče. Ty jsou historickou značkou porcelánky Meissen. Manufaktura je začala používat v kobaltové modři pod glazurou už v roce 1722. Po nádherných talířích zvaných Cibulák se dnes zajímají sběratelé. Foto: Ludek/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) Stáří samo o sobě vysokou cenu nezaručí
Starý cibulák automaticky neznamená, že vám doma leží porcelán za desítky tisíc korun.
Běžné výrobky z Dubí se vyrábějí dodnes a například nové talíře lze koupit za několik stovek korun.
Sběratelskou cenu ovlivňuje
souhra několika věcí: výrobce a období vzniku vzácnost konkrétního tvaru nebo dekoru zachovalost glazury a malby absence prasklin, odštěpků a oprav kompletnost původní soupravy
Kompletní zachovaný servis může být proto zajímavější než několik náhodných talířů. U skutečně starých kusů je ale nejlepší nespoléhat se pouze na internetové fotografie a nechat značku i celý předmět
posoudit odborníkem.
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Základní kontrolu lze udělat ještě před návštěvou starožitníka. Sběratel historické keramiky Ladislav Vacek upozornil
pro server Dotyk na vlastnost kvalitního tvrdého porcelánu:
„Když se podíváte proti silnému světlu, měl by pravý tvrdý porcelán jemně prosvítat, jako by v sobě držel měsíční svit, a při jemném poklepu musí jasně zvonit.“
Ani tento
jednoduchý test však neurčí hodnotu konkrétního kusu. Pomůže spíše odhalit poškození, protože prasklý porcelán může při poklepu znít jinak. Ne každý starý servis má hodnotu přes 100 000 Kč
Článek, který na vysokou cenu upozornil, zmiňuje 96dílný servis ze 60. let, který měl v aukci překročit hranici 110 000 korun. Stejný údaj následně převzaly i další magazínové weby. Typický modrobílý cibulový dekor patří k nejznámějším porcelánovým vzorům. Při určování původu a hodnoty však nestačí samotná kresba, důležitá je také značka na spodní straně. Foto: Goldi64/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0-migrated)
Původní aukční katalog nebo výsledek dražby, podle něhož by šlo ověřit výrobce, stáří, stav soupravy a konečnou cenu, se mi však dohledat nepodařilo. Částku bych proto
nevnímala jako obecnou cenu starého cibuláku ani jako zaručený výdělek pro každého, kdo doma podobný servis objeví.
Pokud ale při úklidu narazíte
na kompletní modrobílou soupravu po prarodičích, rozhodně ji nemusíte hned odnést do bazaru. Nejdříve ji otočte, vyfoťte značku na dně, zkontrolujte stav jednotlivých kusů a teprve potom zjišťujte její původ. Právě několik minut času navíc může ukázat, zda máte doma obyčejný porcelán, nebo předmět, který stojí za odborné ocenění. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, meissen.com, cesky.porcelan.cz, dotyk.cz, brunetavkuchyni.cz