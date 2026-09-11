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Máte doma cibulák po babičce? Jediný detail rozhoduje, zda jde o běžný talíř, nebo cenný porcelán

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Modrobílý porcelán s nezaměnitelným rostlinným dekorem zná snad každý. U někoho dodnes stojí ve vitríně, jinde už dávno skončil v krabici na půdě. Přitom mezi jednotlivými kusy mohou být obrovské rozdíly. Nezáleží jen na modrém vzoru. Stačí talíř otočit dnem vzhůru a podívat se na značku výrobce.
Máte doma cibulák po babičce? Jediný detail rozhoduje, zda jde o běžný talíř, nebo cenný porcelán

Máte doma cibulák po babičce? Jediný detail rozhoduje, zda jde o běžný talíř, nebo cenný porcelán

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