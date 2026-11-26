Chléb bez hnětení peču už několik let. Začalo to spíš ze zvědavosti a trochu s nedůvěrou, dnes se k němu vracím pořád, u nás doma zhruba dvakrát týdně. Není k němu potřeba robot, žádné dlouhé propracovávání těsta ani zvláštní pekařská výbava. Stačí mouka, voda, droždí a trochu času. Při prvním pokusu jsem čekala, že bez hnětení z mísy vyleze spíš placka. Nevylezla. Od té doby kupujeme chleba jen občas, většinou když někam odjíždíme a péct se prostě nestíhá.
Na tomhle receptu je příjemné, že snese dost úprav. Základ dávám z
pšeničné hladké mouky, ale část skoro vždycky nahradím žitnou, nebo špaldovou , přibližně v poměru čtyři ku jedné. Chléb je pak o něco hutnější, celozrnnou chuťově výraznější a kůrka při krájení hezky křupne, někdy až popraská po celé délce nože. Kmín a lžíce octa u mě zůstávají napevno. Kmín udělá vůni, kterou člověk u domácího chleba tak nějak čeká, ocet zase pomáhá střídce, aby zbytečně rychle nevysychala. Zabalený v utěrce a sáčku vydrží bochník u nás i týden. Tedy teoreticky. V praxi se k tomu málokdy dostane.
Můj tip zní: Pekáč nemažte tukem. Dejte ho prázdný do trouby aspoň na pět minut nahřát, ideálně déle. Horké dno způsobí, že se těsto začne péct hned zespodu, nepřichytí se a udělá pevnou spodní kůrku. Když zůstane pekáč první půlhodinu přikrytý, chová se trochu jako malá parní trouba. Pára z těsta nemá kam utéct a bochník díky tomu vyběhne dřív, než se povrch zatáhne. Recept na domácí chléb bez hnětení s kmínem a žitnou moukou
Celková délka přípravy: přibližně 2,5 hodiny Ingredience k přípravě
Těsto: 400 g hladké pšeničné mouky, případně chlebové hladké 100 g žitné, špaldové nebo celozrnné mouky 375 ml vlažné vody 20 g čerstvého droždí, tedy půl kostky 1 lžička cukru 2 lžičky soli 2 lžíce celého kmínu 1 lžíce bílého nebo jablečného octa
Na ošatku a pracovní desku: hladká mouka na podsypání pracovní plochy a vysypání ošatky Postup přípravy křupavého chleba bez hnětení s kmínem
1. Do větší mísy rozdrobte
droždí, přisypte cukr a zalijte zhruba 100 ml vlažné vody z připraveného množství. Promíchejte lžící, aby se droždí rozpustilo. Nechte asi 10 minut stát. Na povrchu by se měla objevit pěna a směs začne lehce kvasně vonět. Když se nestane vůbec nic, bývá droždí staré nebo unavené a je lepší sáhnout po novém.
2. K nastartované směsi přidejte
obě mouky, sůl, kmín, ocet a zbytek vlažné vody. Vezměte lžíci nebo vařečku a všechno jen promíchejte. Dvě, tři minuty bohatě stačí, cílem je spojit mouku s vodou, ne vypracovat hladké těsto. Hmota bude lepivá, trochu neučesaná a nebude držet pěkný tvar. Přesně tak to má vypadat.
3. Povrch těsta v míse lehce poprašte
hladkou moukou, přikryjte mísu utěrkou nebo potravinářskou fólií a nechte kynout na teplém místě 30 minut. Dobře funguje prostor vedle sporáku. Případně trouba vyhřátá na 30 stupňů a potom vypnutá. Mezitím si připravte ošatku nebo kulatou mísu vyloženou čistou utěrkou
4. Vnitřek opravdu pořádně vysypte hladkou moukou. Tady se nevyplatí šetřit, těsto je lepivé a při slabém vysypání se k látce snadno přichytí. Pak se bochník vyklápí zbytečně nervózně.
Křupavý domácí chléb jako z venkovské pekárny: Vůně čerstvého bochníku vám zpříjemní každé ráno
5. Po prvním kynutí vyklopte těsto na
pomoučenou pracovní desku. Ruce si také trochu pomoučte a těsto zlehka obalte. Několikrát ho přeložte jako dopis: jednu stranu ke středu, druhou přes ni, otočit, uhladit do kulata. Netlačte na něj víc, než je nutné. Nejde o další hnětení, jen o to, aby bochník dostal nějaký tvar.
6. Vytvarovaný bochník přesuňte do připravené ošatky
spojem dolů, přikryjte utěrkou a nechte dalších 30 minut kynout. V téhle chvíli zapněte troubu na 250 stupňů a vložte do ní pekáč i s pokličkou. Prázdný pekáč se má nahřívat zhruba 20 minut, aby byl opravdu rozpálený.
7. Vykynutý bochník opatrně vyklopte z ošatky rovnou do
rozpáleného pekáče. Spojem nahoru nebo dolů, na výsledku to nestojí. Povrch můžete naříznout ostrým nožem nebo žiletkou, pokud chcete hezčí prasknutí, ale nutné to není. Pekáč hned přiklopte a vraťte do trouby.
8. Pečte při
250 stupních zakryté 30 minut. Chléb během té doby vyběhne a začne si tvořit kůrku. Po půlhodině sundejte poklici, stáhněte teplotu na 200 stupňů a pečte ještě 30 minut odkryté. Kůrka má zezlátnout a z trouby se začne linout vůně, kterou doma obvykle zaznamenají i ti, kdo se do kuchyně předtím nehrnuli.
9. Upečený chléb vyklopte z pekáče na mřížku a nechte ho před krájením chladnout
minimálně 30 minut. Uvnitř ještě dobíhá teplo a střídka se dotahuje. Když do něj říznete hned, může být prostředek mazlavý a působit nedopečeně. Těch pár minut čekání je nepříjemných hlavně poprvé. Foto: Cooky.cz, Domácí chléb Tipy redakce: Skladování v utěrce a sáčku: Vychladlý chléb zabalte nejdřív do čisté bavlněné utěrky a potom ho i s ní vložte do igelitového sáčku. Utěrka stáhne přebytečnou vlhkost a kůrka díky ní nezměkne tak rychle, sáček zase brání tomu, aby bochník vysychal. Takto uložený chléb zůstává jedlý i po týdnu. Záměna části mouky: Vyšší podíl žitné nebo celozrnné mouky udělá střídku hutnější a kompaktnější. Pokud dáte víc než 150 g tmavé mouky na celkových 500 g, nečekejte tak nadýchaný bochník. Bude ale výraznější na chuť a víc zasytí. Bez ošatky to také jde: Kdo nemá ošatku, může použít kulatou mísu nebo cedník vyložený čistou utěrkou. Tu je potřeba hustě pomoučit a dál postupovat stejně. Tvar nebude tak pravidelný jako z ošatky, na chuti se ale nezmění nic. Ocet v těstě: Lžíce octa není v těstě jen kvůli chuti. Lehce okyselí prostředí, zpomalí množení nežádoucích bakterií a pomáhá prodloužit trvanlivost hotového chleba. Po upečení ocet v chlebu cítit není, takže není důvod se ho bát. Kynutí přes noc: Když máte víc času, můžete těsto po smíchání surovin zakrýt fólií a dát do lednice kynout přes noc, klidně na 8 až 12 hodin. Pomalé studené kynutí vytáhne z těsta hlubší chuť, trochu připomínající kváskový chléb. Ráno pak stačí těsto vytvarovat, nechat asi 30 minut dojít na pokojovou teplotu a péct.
Domácí bramborový chleba à la pekárna za rohem: Kůrka praská, střídka je vláčná a zvládne ho úplný začátečník
Podmáslový domácí chléb – voňavý návrat ke kořenům
Zdroj: autorský text cooky.cz