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Ruská platforma pro praní peněz. Obchází západní platební systém a financuje válku

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Ruská platforma A7 vznikla před dvěma lety jako alternativa k západnímu platebnímu systému. Britský deník Financial Times nyní odhalil, že tato platforma používala podvody a klasické metody praní špinavých peněz k převodu téměř sedmi miliard dolarů přes mezinárodní bankovní systém. Umožnila tím navíc obcházení sankcí. Peníze plynuly i přes Deutsche bank či Citigroup a platby
profimedia-0771607970

profimedia-0771607970

Zdroj: Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v OSN. Foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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