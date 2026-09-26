S topnou sezonou přibývá otrav oxidem uhelnatým, plyn vraždí i na jihu Čech

Za posledních pět let se přiotrávilo oxidem uhelnatým 1438 klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), z toho 688 muselo být hospitalizováno. Loni skončilo v nemocnici 141 lidí.
K otravám pravidelně dochází také v jižních Čechách. Jedovatý plyn v minulosti například z domovů vyhnal 11 obyvatel bytového domu v ulici K. V. Raise v Českých Budějovicích.
„Průzkum na místě ukázal, že v jednom z bytů uniká z plynového kotle oxid uhelnatý a zdravotníci ZZS již ošetřují čtyři osoby s příznaky nadýchání se. Velitel zásahu si povolal posilovou jednotku k otevření dalších bytů," popsal tehdy mluvčí krajských hasičů. Devět lidí bylo převezeno do nemocnice, příznaky nadýchání měli čtyři lidé.
K nejznámějším případům pak patří tragédie v rodinném domě na Českokrumlovsku, kde kvůli úniku zplodin z elektrocentrály zemřely dvě děti a další tři lidé skončili v nemocnici.
„Již při vstupu do domku se záchranářům spustil alarm na čidle detekující přítomnost oxidu uhelnatého. Uvnitř domu nalezli celkem tři děti a dva dospělé bezvědomí a jednoho dezorientovaného muže. Společně s policisty vynesli záchranáři všechny zasažené osoby ven z objektu. U dvou dětí došlo k selhání základních životních funkcí a zdravotníci u nich zahájili neodkladnou resuscitaci,“ popsala tehdy mluvčí záchranářů Petra Kafková. U dvou nezletilých se ale přes veškerou snahu nepovedlo obnovit životní funkce. Lékař tak na místě konstatoval jejich smrt
Otrava přichází nenápadně. Oxid uhelnatý je totiž bezbarvý plyn bez zápachu. Mírná otrava se může projevit zvracením, slabostí, bolestí hlavy nebo závratěmi. V závažnějších případech se přidává dvojité vidění a poruchy řeči. Odborníci stav přirovnávají k opilosti. Postižený může být silně dezorientovaný a dokonce upadnout do bezvědomí.
Úniku plynu mohou lidé předejít důslednou péčí o funkčnost komínů, plynového kotle, karmy či malých přenosných topidel. Od věci není ani pořízení detektoru, který vyjde na pár stovek. Pokud lidé únik zjistí, měli by okamžitě otevřít okna a prostor opustit.