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Řidičák končí 13 tisícům lidí v kraji. Výměnu zvládnou i z gauče

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Více než 13 tisíc řidičů v Královéhradeckém kraji čeká do konce letošního roku výměna řidičského průkazu. Jen na Hradecku jde o více než 3500 lidí, dobrou zprávou je, že kvůli žádosti už nemusí chodit na úřad.
Řidičák končí 13 tisícům lidí v kraji. Výměnu zvládnou i z gauče

Řidičák končí 13 tisícům lidí v kraji. Výměnu zvládnou i z gauče

Zdroj: Ministerstvo dopravy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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