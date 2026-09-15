Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Richard Genzer zhubl téměř 30 kilo. Fanoušci nevěří, čím toho docílil

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Richard Genzer prošel v posledních měsících výraznou proměnou. Devětapadesátiletý bavič shodil přibližně 27 kilogramů a svou novou postavu nyní předvedl také před návratem do StarDance. O způsobu hubnutí přitom mluví velmi otevřeně.
Richard Genzer zhubl téměř 30 kilo. Fanoušci nevěří, čím toho docílil

Richard Genzer zhubl téměř 30 kilo. Fanoušci nevěří, čím toho docílil

Zdroj: nextfoto
Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Za tuhle obyčejnou snídani si kavárny účtují přes stovku. Doma ji připravíte za zlomek ceny během 10 minut
Za tuhle obyčejnou snídani si kavárny účtují přes stovku. Doma ji připravíte za zlomek ceny během 10 minut
Překvapení v královské rodině. Princeznu Charlotte čeká odlišný osud než jejího bratra
Překvapení v královské rodině. Princeznu Charlotte čeká odlišný osud než jejího bratra

Prince George už zahájil studium na prestižní Eton College, jeho mladší sestra Charlotte ale stejnou cestou...

Pravý důvod odhalen. Kostková s Ebenem prozradili, proč se rozhodli skončit ve StarDance
Pravý důvod odhalen. Kostková s Ebenem prozradili, proč se rozhodli skončit ve StarDance

StarDance čeká po letošním ročníku jedna z největších změn v celé její historii. Marek Eben a Tereza...

Laďka Něrgešová vyrazila znovu do zahraničí. Nastaly komplikace a domů se málem nevrátila
Laďka Něrgešová vyrazila znovu do zahraničí. Nastaly komplikace a domů se málem nevrátila

Laďka Něrgešová pokračuje ve splňování cestovatelských přání. Tentokrát zamířila společně se svými dětmi do...

Televizní diváci v slzách. Marek Eben a Tereza Kostková v oblíbeném pořadu končí
Televizní diváci v slzách. Marek Eben a Tereza Kostková v oblíbeném pořadu končí

StarDance čeká jedna z největších změn za celou historii pořadu. Marek Eben a Tereza Kostková oznámili, že...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.