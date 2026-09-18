Slováková přiznala krizi s Roušalem a rozbrečela se v lese. Dva měsíce se hádají kvůli blbostem. „Oba vedle sebe přežíváme"

Nebyl to jeden výbuch ani dramatická hádka. Slováková v dlouhém rozhovoru na YouTube kanálu MMA letem světem vylíčila dva měsíce, během nichž se s Roušalem „strašně dohadují“, nemají na sebe čas a oba jedou na doraz. Žádný společný výlet, žádný výšlap, žádná příroda. Když si pak sedla v lese, rozbrečela se. Ne kvůli jedné konkrétní věci, ale kvůli součtu všeho najednou.
Dva výkonové režimy, nula společného času
Časová osa krize se dá poskládat poměrně přesně. Přibližně od července 2026 běžel Roušal finální fázi přípravy na hlavní zápas turnaje OKTAGON 93 v brněnské Winning Group Areně, naplánovaný na 12. září. Dieta, tréninky, psychický tlak, to všechno podle Slovákové znamenalo, že doma byl „úplně hotovej“. Současně ona sama posledního půl roku finišovala s rozšířením své značky Neonky. „Nový prostor“, o kterém mluvila, je s největší pravděpodobností 500metrový obchod a eventový prostor v brněnské Pasáži Jalta, jehož slavnostní otevření je naplánované na 19. září 2026.
Dva lidé v režimu maximálního výkonu, kteří spolu bydlí, ale nepotkávají se. Hádky pak přicházely z únavy, ne z věcných sporů. „Dohadujeme se kvůli blbostem,“ přiznala Slováková. A dodala větu, která zůstává viset: „Oba vedle sebe přežíváme.“
Porážka, slzy u klece a veřejná omluva
12. září přišel zápas. Roušal nastoupil proti Mågårdovi v hlavním duelu večera před domácím publikem v Brně. Prohrál škrcením. Slováková ho po porážce utěšovala přímo u klece, žádná bujará oslava jako po dubnovém vítězství nad Barkem, kdy vběhla do oktagonu a líbala ho před kamerami. Tentokrát jiná energie. Objetí, ticho, opora.
O tři dny později, 15. září, Roušal zveřejnil veřejnou omluvu. Přiznal, že byl během přípravy „hnusnej a protivnej“ a že si frustraci vybíjel na partnerce. „Vylíval jsem si to na ni,“ napsal podle Super.cz. To není gesto člověka, který odchází. To je gesto člověka, který ví, co způsobil, a chce to napravit.
Jeden týden, tři vrcholy tlaku
Stojí za to podívat se na jeden jediný týden v jejich životě. 12. září Roušalova porážka v domácím hlavním zápase. 15. září jeho veřejná omluva. 19. září otevření nových Neonek, na kterém Slováková pracovala měsíce. Tohle není běžná partnerská neshoda. Je to střet dvou extrémních profesních cyklů, které se nešťastně překryly ve stejném časovém okně.
Redakce VIPŽivot připomíná, že ještě v červnu přitom oba rozchodové fámy odmítali. Navenek fungovali jako pár, který si sedl: společné akce, veřejné projevy náklonnosti, Slováková jako stabilní zázemí před zápasy. Roušal v dubnovém rozhovoru pro CNN Prima NEWS mluvil o tom, jak důležitý je pro něj klid doma. O čtyři měsíce později ten klid zmizel.
Mechanismus, který zatím drží
Slováková v rozhovoru popsala i to, jak se snaží hádky zastavit. Žádná terapie, žádný plán dovolené, prostě stopka. Připomenout si, že se mají dobře, že se nemají dohadovat kvůli maličkostem. Je to primitivní, ale upřímné. A hlavně: oba to dělají. Roušalova omluva ukazuje, že reflexe funguje i z jeho strany.
Podle nás tohle zatím nevypadá na rozchod. Vypadá to na dva ambiciózní lidi, kteří zjistili, že vztah nefunguje na autopilota, když oba jedou naplno. Otázka není, jestli se rozejdou, ale jestli si po skončení obou náporů (zápasového i byznysového) dokážou zase najít společný čas. Otevření Neonek je za čtyři dny. Pak už nebude výmluva.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová