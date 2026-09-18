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Slováková přiznala krizi s Roušalem a rozbrečela se v lese. Dva měsíce se hádají kvůli blbostem. „Oba vedle sebe přežíváme"

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Nela Slováková v rozhovoru pro pořad BUCHTY MMA otevřeně popsala, že její vztah s MMA zápasníkem Radkem Roušalem prochází od léta krizí způsobenou souběhem jeho zápasové přípravy a jejího byznysového tlaku.
Slováková přiznala krizi s Roušalem a rozbrečela se v lese. Dva měsíce se hádají kvůli blbostem. „Oba vedle sebe přežíváme"

Slováková přiznala krizi s Roušalem a rozbrečela se v lese. Dva měsíce se hádají kvůli blbostem. „Oba vedle sebe přežíváme"

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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