Dnes jsme si pro vás připravili zeměpisný kvíz, který prověří, jak dobře se orientujete v české mapě. Vaším úkolem bude zařadit česká města do správného okresu.
Česká republika má v administrativním členění 14 krajů a 76 okresů. Dnešní podoba krajů platí od roku 2000, kdy nahradila starší uspořádání. Okresy jsou v mapě zapsané ještě déle. V současné podobě vycházejí hlavně z roku 1960, byť se později některé hranice a dílčí věci měnily. Tedy nic nového pod sluncem. A přesto stačí několik zdánlivě jednoduchých otázek a jistota je fuč. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz, který ukáže, jestli zvládnete zařadit město do správného okresu.
Kraje, okresy a trochu zeměpisné skromnosti
Vědět, kde leží krajské město, je poměrně snadná disciplína. Přiřadit menší město ke správnému okresu, to už bývá jiná práce. Praha, Brno nebo Ostrava většině lidí nezaskočí. Jenže Vodňany, Nepomuk, Broumov? Tam už se dá velmi rychle uhnout špatným směrem. Člověk má někdy v hlavě mapu, která působí přesvědčivě, jen se bohužel ne vždy shoduje s tou skutečnou.
Okresy přitom nejsou jen suchý údaj v úředním seznamu. Nesou v sobě historii, dopravní vazby, spádovost i místní zvyklosti. Kdo se v nich trochu orientuje, obvykle lépe rozumí i tomu, jak je Česko poskládané mimo dálnice, krajská centra a velké názvy v atlase.
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Česká republika není velká země. Napříč se dá autem projet za pár hodin, samozřejmě podle zvolené trasy, provozu a také trpělivosti řidiče. Z toho ale ještě neplyne, že máme její zeměpis v malíku. Velká města typu Olomouce, Liberce nebo Hradce Králové se na mapě hledají bez většího přemýšlení. U menších sídel, hlavně těch u okresních hranic nebo s názvem, který člověka pošle v hlavě jinam, už to tak hladké nebývá.
Věděli byste hned, do kterého okresu patří Čáslav, Vodňany nebo Vysoké Mýto? A co místa, která znáte spíš z cedule za volantem, z jízdního řádu nebo z rychlé zmínky ve zprávách? Tento kvíz míří právě na podobné zeměpisné jistoty, polojistoty i drobné omyly. Zkuste si ho.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Mapy.com, Wikipedie
Tento příspěvek Zeměpisný kvíz o České republice: Správný okres ke každému z 10 měst nepřiřadí zdaleka každý byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.