Obyčejná cukřenka po prarodičích může mít cenu luxusní dovolené. Stačí otočit ji dnem vzhůru

Hongkong, 8. dubna 2014. V sále aukční síně Sotheby’s se dražba protahuje a nakonec se zastaví na 281,24 milionu hongkongských dolarů, tedy zhruba 723 milionech korun. Nového majitele získal maličký kalíšek z mingského období Čcheng-chua, zdobený kohoutem a slepicemi, mezi sběrateli proslulý jako „Chicken Cup“ (kuřecí pohárek). Takové sumy patří do světa císařských sbírek. Mechanismus, který k nim vede, ale funguje i v české obývací stěně: rozhoduje původ, vzácnost, zachovalost a hlavně to, co prozradí dno. Kdo dnes vezme do ruky cukřenku po prarodičích a otočí ji, provádí v malém totéž co experti Sotheby’s. Většinou najde kus za pár stovek. Občas ale objeví něco, za co se dá odletět k moři.
Co prozradí dno cukřenky: razítka, čísla a zářezy
Spodek porcelánu funguje jako rodný list. Bývá na něm tovární značka, jméno manufaktury, země původu, modelové či dekorační číslo, číslo malíře, někdy letopočet a u prestižních výrobců také značka kvality. Každý z těchto údajů zužuje okruh možností a posouvá odhad ceny nahoru, nebo dolů.
Nejsrozumitelnější ukázku nabízí saský Meissen. Jeho zkřížené meče se používají od roku 1722 a manufaktura je označuje za nejstarší evropskou ochrannou známku. Podoba mečů se během staletí proměňovala a odborníci podle ní kusy datují. Na oficiální stránce Meissen Originals manufaktura popisuje i detail, který laik snadno přehlédne: brusné zářezy pod značkou. Chybějí-li úplně, jde o první jakost. Jeden zářez znamená druhou jakost, více zářezů zboží s vadou či poškozením. Dva kousky se stejným dekorem tak mohou mít diametrálně odlišnou cenu.
Rosenthal zase připomíná, že razítka na dně se za 140 let jeho historie mnohokrát obměnila. Varianty z let 1887-1891, 1891-1906, 1907-1933, 1934-1956, 1957-1999 a po roce 2000 umožňují kus zařadit aspoň do přibližného období. Pozor na reedice řady Classic Rose: tvarem i dekorem působí historicky, značka je ovšem prozradí jako zboží z druhé poloviny 20. století.
U domácího porcelánu napoví i drobnost v nápisu. „Czechoslovakia“ odkazuje na starší výrobu, „Czech Republic“ na období po roce 1993. Zrádný bývá cibulák z Dubí: kusy z let 1885-1956 nesly zarámovaný nápis MEISSEN, novější mají ZWIEBELMUSTER. Slovo Meissen na českém cibuláku tedy saský originál se zkříženými meči neznamená.
VIDEO Meissen, Rosenthal, Thun: kde se ceny rozcházejí
Představa „cukřenky za dovolenou“ získává oporu u značek se silným mezinárodním jménem. Rosenthal ve svém průvodci pro sběratele uvádí, že rané figurky od známých designérů mají hodnotu zhruba 15 600 až 37 500 Kč a starší kávové servisy 7 500 až 125 000 Kč, výjimečně i kolem 190 000 Kč. Samostatné kusy jako konvice, cukřenky či talíře podle výrobce slouží sběratelům jako levnější vstupenka do oboru. Pokud ale cukřenka doplní neúplný vzácný servis, kupec, kterému chybí právě ona, bývá ochoten sáhnout hluboko do kapsy.
Domácí trh vypadá skromněji. Cukřenka Thun s nápisem Czechoslovakia stála na Aukru 299 Kč a nabídka skončila bez jediného příhozu. Podobné inzeráty se drží mezi 99 a 450 Kč. Výsledky českých aukcí to potvrzují:
Položka Dosažená cena Talíř, značeno Loket 600 Kč Šálek s podšálkem, Loket 800 Kč Omáčník s naběračkou a 6 talířů, Loket 1 100 Kč Thun, valentýnský šestiosobní set, mírně poškozený 1 300 Kč Čajový servis, Loket 1 500 Kč Royal Dux, figura Jitro (J. Ježek) 1 500 Kč Šálek s podšálkem a talířkem, Loket 3 600 Kč
Z čísel podle nás plyne jasná lekce. Šanci na pětimístnou částku má kombinace několika trumfů najednou: vzácná značka, rané období, bezvadný stav, kompletní sada nebo vyhledávaný autor či dekor. Jediný z nich obvykle nestačí, teprve jejich souhra vytahuje cenu vzhůru.
Silně dolů ji naopak srážejí vady. Rosenthal varuje, že i malé defekty nebo restaurování hodnotu citelně snižují a servis s pěti šálky místo šesti ztrácí podstatnou část ceny. Aukro řadí mezi hlavní cenové brzdy vlasové praskliny, odštípnutí a opravy.
Karlovarsko, Slavkov, Dubí: české porcelánky v hledáčku sběratelů
Jednotný žebříček českých porcelánek neexistuje, aukční katalogy a sběratelská fóra ale opakovaně připomínají stejná jména. Horní Slavkov se hlásí k nejstarší porcelánce v českých zemích, založené roku 1792, a jeho značka Haas & Czjzek patří mezi stálice. Thun z Karlovarska je dnes největším tuzemským výrobcem porcelánu. Dubí od roku 1864 udržuje tradici cibuláku. Březová, dříve Pirkenhammer, patří k historicky vyhledávaným karlovarským značkám. Váza Pirkenhammer z dvacátých let minulého století se v katalogu Prague Auctions objevila s vyvolávací cenou 12 000 Kč.
Aukro mezi nejžádanější značky počítá Meissen, Royal Dux, Rosenthal, Limoges, Herend, Hutschenreuther, Wedgwood a starý český porcelán ze Slavkova a Karlových Varů. Kdo na dně cukřenky objeví některé z těchto jmen v rané podobě, má důvod zpozornět.
Poptávka přitom nevysychá. Zpráva Art Basel a UBS za rok 2024 ukazuje, že počet transakcí na trhu s uměním a starožitnostmi stoupl o 3 %, online prodeje se drží 76 % nad úrovní roku 2019 a aukční segment do zhruba 115 000 Kč rostl hodnotou i počtem prodaných položek. Průzkum mezi movitými sběrateli pro rok 2025 navíc počítal s nákupy starožitností a dekorativního umění. Přesně do tohoto pásma zapadá i kvalitní značková cukřenka.
Kontrolní seznam: jak cukřenku ocenit, než ji prodáte
Spěch bývá nejdražší chyba. Rychlý inzerát přinese peníze hned, ale často jen zlomek reálné hodnoty. Osvědčený postup vypadá takto:
Vyfoťte spodek kolmo a za denního světla, aby byla čitelná každá čárka razítka. Zachyťte celek z několika stran a zvlášť detaily dekoru. Zdokumentujte poškození: odštěpky, praskliny, setřené zlacení či stopy lepení. Změřte kus: výšku, průměr, případně i průměr víčka. Opište veškerý text a čísla ze dna, včetně ručně psaných a vtlačených znaků. Porovnejte značku v databázi. Pro české výrobce poslouží rejstřík Antik Praha, pro zahraniční PorcelainMarks.eu nebo oficiální weby Meissenu a Rosenthalu. Pamatujte, že shoda značky ukazuje původ, nikoli cenu. Samotný web PorcelainMarks.eu upozorňuje, že podobné razítko je kandidát, ne verdikt pravosti. Dohledejte skutečně prodané položky, ne jen nabídkové ceny v inzerátech. Až potom oslovte odborníka.
U podezření na starý Meissen lze poslat fotografie přední i zadní strany se značkou přímo do archivu manufaktury, který vydává posudky. V Česku se nabízejí aukční síně a starožitnictví. Galerie Národní 25 poskytuje orientační ocenění podle fotografií, převezme předmět do aukce a vyplatí výtěžek do 14 dnů od jejího skončení, provize začíná na 5 %. Antik Praha rozlišuje tři cesty: online prodej, komisní prodej a výkup. Pro běžnou cukřenku za pár stovek dává smysl bazar či Aukro. Pro kus se vzácnou značkou se vyplatí trpělivost aukční síně.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková