Babiččin trik na svatomartinskou husu funguje na jistotu. Stačí 1 lžíce do pekáče a maso bude měkké jako máslo

Husa na pekáči voní celým domem, kůrka se leskne a pak přijde první řez. Kdo už jednou zápasil u svátečního stolu s tuhým masem, ví, jak velké zklamání to umí být. Babičky přitom žádnou drahou přísadu nepotřebovaly. Stačila jim obyčejná věc, kterou má doma každý.
Horká voda pod poklicí
Celé tajemství začíná na dně pekáče. Babičky na něj nalily horkou vodu, husu do ní posadily a pekáč zavřely poklicí. Když poklice chybí nebo nedoléhá, poslouží alobal, který po obvodu pekáče pořádně přimáčknete. Vody stačí jen trocha, aby dno nezůstalo suché. Sáhněte raději po hlubším pekáči, do kterého se husa vejde celá a poklice na něm dobře dosedne.
Pod víkem se drží pára a maso díky ní nevysychá. Zatímco husa leží v teple, kape z ní do pekáče sádlo a spojuje se s vodou na dně. Maso se v téhle lázni vlastně dusí a postupně měkne, až se skoro rozpadá. Na podobném principu stojí i konfitovaná husí stehna, která kuchaři pečou celá ponořená v rozpuštěném sádle.
Přečtěte si také: Ani cukr, ani skořice. Jablečný štrúdl bude voňavý díky 1 surovině, kterou přidávaly naše babičky Kam patří lžíce
Lžíce z nadpisu je obyčejná polévková lžíce, kterou se husa podlévá vroucí vodou. Nejvíc se uplatní při pečení na vyšší teplotu bez poklice, kdy se podlití opakuje v pravidelných intervalech, zhruba po čtvrthodině až dvaceti minutách. Na jedno podlití stačí dvě lžíce vroucí vody, která na kůži urychlí rozpouštění tuku. Když začne kůže tmavnout příliš rychle, přehoďte přes husu volně kus alobalu.
Sádlo, které se v pekáči nastřádá, se průběžně odebírá a husa se jím lžící přelévá. U trouby tak strávíte pěkných pár hodin. Pokud se vám do toho nechce, zvolte pomalou cestu pod poklicí, kde se o husu skoro nemusíte starat. Obě metody vedou k měkkému masu a liší se hlavně tím, kolik času strávíte u trouby.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Postup Pod poklicí Bez poklice Voda v pekáči horká voda na dno, jen tolik, aby nebylo suché podle některých receptů dvě lžíce vroucí vody zhruba po čtvrthodině až dvaceti minutách Zakrytí poklice, případně alobal přimáčknutý po obvodu pekáče bez zakrytí, při rychlém tmavnutí kůže volně položený alobal Péče během pečení o husu se skoro nemusíte starat odebírat sádlo a lžící jím husu přelévat Mírná trouba a celá noc Přečtěte si také: Maďarky to dělají po generace. 1 lžička do gulášové polévky a chutná, jako by se táhla na plotně celý den
Husa má pod kůží silnou vrstvu tuku, který se rozpouští jen pozvolna. Ve velkém žáru se maso stáhne a vysuší dřív, než stihne sádlo odkapat do pekáče. Proto stačí troubu nastavit na mírný stupeň, zhruba 90 až 120 °C, a nechat teplo pracovat celé hodiny. Řada receptů husu na začátku nechá krátce zatáhnout v rozpálené troubě a teprve potom teplotu sníží.
Na pečení si vyhraďte 8 až 10 hodin, u větší husy počítejte spíš s horní hranicí. Ideální je dát ji do trouby večer před spaním a ráno se probudit do vůně pečeně. Dvířka trouby můžete nechat celou noc zavřená a husu ani nemusíte obracet.
Jablka do dutiny a vidlička na kůži
Do dutiny se dá vložit pár rozčtvrcených jablek. V teple změknou a pustí šťávu, díky které zůstane maso kolem dutiny vláčné. Upečená jablka pak můžete přikrájet do červeného zelí.
Přečtěte si také: Kuchařky ze závodních jídelen to dělají desítky let. Svíčková díky 1 kroku nikdy nezhořkne Jablka vložená do dutiny husu zevnitř zvlhčují a po upečení se hodí i do červeného zelí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Tuk pod kůží odteče snáz, když mu otevřete cestu. Udělejte vidličkou několik mělkých vpichů po stranách husy a v záhybech, kde se stehna napojují na trup. Zapichujte jen tak hluboko, abyste prorazili kůži s tukovou vrstvou a do masa se nedostali.
Sůl už večer předem
Měkké maso se ale rodí ještě dřív, než husa vůbec přijde do trouby. Den předem postupujte takto:
pořádně ji nasolte zvenku i zevnitř; posypte ji celým kmínem; uložte ji do lednice nebo na jiné chladné místo. Přečtěte si také: Řezník radí Čechům. Udělejte s vepřovou pečení tuhle 1 věc před pečením a nikdy nebude suchá
Kmín k huse patří odjakživa a dodá jí známou sváteční vůni. Přes noc se sůl vsákne až do masa, takže husa je ochucená skrz naskrz a po upečení příjemně křehká. Solení den předem proto nevynechávejte ani tehdy, když spěcháte.
Mraženou husu přesuňte z mrazáku do lednice s dostatečným předstihem, celé huse rozmrazení zabere zhruba den až dva. Teplou vodu ve dřezu k tomu nepoužívejte. Povrch masa se v ní rychle ohřeje na teplotu, při které se množí bakterie, a maso navíc pustí šťávu, takže v troubě snáz vyschne.
Zlatá kůrka a test hotovosti
Pod poklicí kůže nezezlátne, proto přichází na konci rychlé dopečení. Až bude maso měkké, sundejte poklici a troubu rozpalte na 200 až 220 °C. Za 15 až 20 minut se kůrka vybarví dozlatova a začne křupat.
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat pečicí papír. Nahrazují ho věcí, která vydrží roky a nestojí skoro nic
Jestli je husa opravdu hotová, poznáte jednoduše. Maso musí samo povolovat od kosti a stehýnko nebo křidélko se má v kloubu volně protočit. Úplnou jistotu dá teploměr na maso. Zapíchnutý do nejsilnějšího místa stehna a prsou by měl ukázat aspoň 74 °C.
Než husu začnete porcovat, nechte ji chvíli odpočinout, aby se šťáva v mase usadila. Sádlo, které v pekáči zůstane, nevylévejte. Slijte ho do sklenice a později se vám bude hodit třeba na dušené zelí nebo na chleba se solí.
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-recepty-na-svatomartinskou-husu-a-kachnu-40448832, https://forbes.cz/na-svateho-martina-nejlepsi-je-husina-a-to-ta-pomalu-pecena/, https://cnn.iprima.cz/nejlepsi-svatomartinske-recepty-pomalu-pecena-husa-i-rohlicky-zkuste-staroceskou-prilohu-452745, https://www.top.cz/svatomartinska-husa-vyzaduje-malo-prace-ale-hodne-casu, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/poultry/duck-and-goose-farm-table, https://bezpecnostpotravin.cz/termin/rozmrazovani-potravin/, https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-pomalu-pecena-svatomartinska-husa-40302977, https://www.rohlik.cz/chef/447-svatomartinska-husa, https://www.denik.cz/gastronomie/husa-druhy.html, https://www.rohlik.cz/tema/svatomartinska-husa