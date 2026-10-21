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Babiččin trik na svatomartinskou husu funguje na jistotu. Stačí 1 lžíce do pekáče a maso bude měkké jako máslo

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Husa na pekáči voní celým domem, kůrka se leskne a pak přijde první řez. Kdo už jednou zápasil u svátečního stolu s tuhým masem, ví, jak velké zklamání to umí...
Babiččin trik na svatomartinskou husu funguje na jistotu. Stačí 1 lžíce do pekáče a maso bude měkké jako máslo

Babiččin trik na svatomartinskou husu funguje na jistotu. Stačí 1 lžíce do pekáče a maso bude měkké jako máslo

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 21.10.2026 04:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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