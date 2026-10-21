Švagrová nevěřila, že tenhle švestkový koláč peču bez droždí. Na oslavě zmizel první a recept chtěla celá rodina

Na rodinné oslavě se jako první obvykle ztratí to nejobyčejnější pečení. Švestkový koláč, který vypadá jako poctivě vykynutý, přitom nemusí vidět ani gram droždí. Kdo ho ochutná, většinou se ptá, jak dlouho těsto kynulo. Odpověď ho překvapí.
Za všechno může lékárník, který pekl pro manželku
Prášek do pečiva, na kterém rychlé koláče stojí, má nečekaně romantický původ. V roce 1843 ho v Birminghamu vymyslel lékárník Alfred Bird. Jeho žena Elizabeth měla alergii na kvasnice a on chtěl, aby mohla jíst chléb bez obav.
Birdova směs se dnešnímu prášku do pečiva velmi podobá. Pro domácí kuchyni z toho plyne příjemná zpráva: na nadýchaný koláč nepotřebujete kvásek, teplé místo u kamen ani hodinu čekání.
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Celý trik stojí na litém těstě. Suroviny se jen smíchají, těsto se rozetře do formy a jde rovnou do trouby. O objem se postará prášek do pečiva, a když se koláč nakrojí, málokdo pozná, že v něm nebylo droždí. Hnětení i hlídání mísy pod utěrkou odpadají, takže koláč stihnete upéct i ve všední den.
Lité těsto stačí promíchat metličkou v jedné míse a rovnou ho rozetřít do formy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Měkkou a vlhkou střídku zajistí zakysaná smetana. Smetanu můžete nahradit i tučným jogurtem.
Bez droždí se obejde i tvarohovo-olejové těsto. Tvaroh, olej a mléko se v něm spojí s moukou a práškem do pečiva a těsto se po krátkém prohnětení nechá chvíli odpočinout v chladu.
Přečtěte si také: Maďarky to dělají po generace. 1 lžička do gulášové polévky a chutná, jako by se táhla na plotně celý den Odměrkou je kelímek od smetany
Kuchyňskou váhu nechte ve skříňce. Suroviny podle osvědčeného kelímkového receptu, který zveřejnil magazín Forbes, se odměřují prázdným kelímkem od zakysané smetany. Uvedené množství vystačí na kulatou formu, která má v průměru 24 až 26 cm. Do těsta půjde:
jeden kelímek smetany, dva kelímky hladké mouky, půl kelímku třtinového cukru, půl kelímku slunečnicového oleje, jedno vejce, lžička kypřicího prášku, špetka soli, lžička vanilkového extraktu.
Navrch pak přijde zhruba 12 zralých švestek.
Drobenku namícháte z půl lžičky skořice, 3 lžic hladké mouky, 3 lžic třtinového cukru, 2 lžic mandlových lupínků a 2 lžic rozpuštěného másla.
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Koláč pak připravíte ve čtyřech krocích:
Do mísy dejte smetanu, vejce, olej, cukr, sůl a extrakt a metličkou je spojte v hladkou směs. Vmíchejte mouku s práškem. Míchejte jen do chvíle, kdy se suché a tekuté suroviny spojí. Dlouhým mícháním by těsto ztuhlo a po upečení by nebylo tak měkké. Těsto rozetřete do vymazané a moukou vysypané formy. Poklaďte ho půlkami švestek, zasypte drobenkou a pečte podle rad níže. Švestky pevné, natěsno a vnitřkem nahoru
Na koláč sáhněte po plodech, které mají plnou chuť, ale pod prsty ještě nepovolí. Za pevnost dužiny může pektin, přírodní tmel mezi buňkami. Jak švestka dozrává, pektin se rozpadá a v troubě se to ještě zrychlí. Přezrálé kusy proto rychle změknou a šťávu pustí do těsta, které je v tu chvíli ještě syrové.
Rozpůlené plody řaďte těsně k sobě a vnitřkem otočeným ke stropu trouby. Otevřená dužina se v horku lehce opeče a voda z ní uniká do vzduchu místo do těsta.
Přečtěte si také: Řezník radí Čechům. Udělejte s vepřovou pečení tuhle 1 věc před pečením a nikdy nebude suchá Pevné švestky rozpůlené a položené dužinou nahoru pustí do syrového těsta méně šťávy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Hustá vrstva švestek se vyplatí i kvůli chuti. Jejich kyselinka koláči ubere na sladkosti, takže se koláč dobře hodí k odpolední kávě a po prvním kousku si snadno přidáte.
Horká trouba, drobenka a trocha trpělivosti
Troubu nechte rozpálit na 180 °C dřív, než do ní forma přijde. V plném žáru těsto rychle zatáhne a šťáva ze švestek nemá čas se do něj vpít. Kelímkový koláč potřebuje zhruba 50 minut a hotový je, když špejle zapíchnutá do těsta mezi ovocem vyjde suchá.
Drobenku stačí smíchat a do chvíle, než přijde na koláč, nechat v lednici. Sypte ji opravdu štědře, až pod ní švestky skoro zmizí. V troubě zezlátne do křupava a zároveň do sebe vsákne část šťávy z ovoce.
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Nůž vezměte do ruky teprve tehdy, když koláč úplně vystydne. Dokud jsou švestky teplé, teče z nich šťáva a řezy se rozjíždějí. Pak už jen nachystejte papír a tužku, protože o recept si u stolu někdo určitě řekne.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/12003-proc-svestkovy-kolac-pusti-moc-stavy-a-jak-tomu-zabranit/, https://forbes.cz/esence-leta-stavnaty-drobenkovy-kolac-upecete-bez-vazeni-a-se-spoustou-ovoce/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/48279-svestkovy-kolac-s-drobenkou, https://www.denik.cz/objevy/kyprici-prasek-do-peciva.html, https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Bird, https://www.ferwer.cz/blog/tvarohove-testo-na-kolac, https://www.milujivareni.cz/recepty/tvarohove-olejove-testo, https://www.toprecepty.cz/clanky/11714-rychly-svestkovy-kolac-hrnkovy-recept-zvladne-kazdy/