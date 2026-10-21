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Tahle banka v roce 2027 zruší oblíbený typ karet. Stará přestane klientům fungovat už po 1 měsíci

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Část klientů jedné z velkých tuzemských bank najde příští rok ve schránce […]
Tahle banka v roce 2027 zruší oblíbený typ karet. Stará přestane klientům fungovat už po 1 měsíci

Tahle banka v roce 2027 zruší oblíbený typ karet. Stará přestane klientům fungovat už po 1 měsíci

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 04:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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