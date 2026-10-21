Tahle banka v roce 2027 zruší oblíbený typ karet. Stará přestane klientům fungovat už po 1 měsíci

Část klientů jedné z velkých tuzemských bank najde příští rok ve schránce platební kartu, o kterou si vůbec neřekli. S jejím zprovozněním by neměli dlouho otálet, protože ta původní má od té chvíle vyměřený čas.
Odesláním nové karty začíná odpočet
Týká se to Raiffeisenbank, která končí se značkou Mastercard a všechny své karty převádí pod Visu. Klienti s Mastercardem dostanou náhradu poštou a nemusejí o ni nikde žádat.
Novou Visu pošle banka klientům s Mastercardem poštou sama a aktivuje se první platbou nebo výběrem hotovosti se zasunutou kartou a PINem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rozhodující je den, kdy banka zásilku odešle. Přibližně o měsíc později starou kartu zruší. Kdo obálku odloží do šuplíku, může jednoho dne u pokladny zjistit, že původní karta už neprojde.
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Novou Visu nejsnáz aktivujete tak, že s ní poprvé zaplatíte nebo vyberete hotovost, kartu přitom zasunete do čtečky a zadáte PIN. Jde to i v bankovnictví v telefonu nebo v počítači, bezkontaktní placení se ale pak odemkne až po prvním nákupu se zasunutou kartou a PINem. Od okamžiku aktivace už stará karta neprojde.
Než novou kartu zapnete, sepište si, kde platíte tou starou
S Visou dostanete nové číslo karty, nové datum platnosti i nový kód ze zadní strany. Aplikace ani obchody se o tom samy nedozvědí, takže nové údaje do nich musíte zadat ručně.
Seznam je dobré mít hotový ještě před aktivací, protože po ní už původní údaje v bankovnictví nedohledáte. Patří na něj:
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Bývá to třeba cloudové úložiště na fotky, posilovna nebo e-shop s uloženou kartou.
Rezervace na cesty zkontrolujte předem
Když je pobyt nebo jiná služba na cestách zarezervovaná přes Mastercard, může recepce na místě chtít vidět právě tuto kartu. Ještě před odjezdem proto napište ubytovateli nebo firmě, u které rezervaci máte, a požádejte o změnu platebních údajů na Visu.
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Novou kartu dostanou jen držitelé Mastercardu. Kdo už má Visu, nemusí řešit nic. Změna zasáhne debetní i kreditní karty, přičemž ty kreditní banka dosud vydávala výhradně jako Mastercard. Výměna poběží postupně po celý rok 2027. „Všechny karty s touto značkou klientům postupně vyměníme […] bez ohledu na jejich termín expirace,“ uvedla pro server Peníze.cz mluvčí banky Tereza Kaiseršotová.
Výměnu lze také odmítnout. Klient, který Visu mít nechce, zruší v bankovnictví smlouvu o debetní kartě. Když to stihne do konce měsíce, v němž mu banka změnu oznámila, nová karta vůbec nevznikne. Pokud mezitím dorazí, dá se zrušit stejnou cestou.
Stav karty i předpokládaný termín doručení se objeví v bankovní aplikaci, jakmile začne výroba, a před odesláním přijde ještě e-mail a SMS. Obálku nosí běžná pošta na adresu, kterou má banka vedenou jako kontaktní. Po stěhování je dobré adresu v aplikaci zkontrolovat.
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K debetní kartě si ponecháte dosavadní PIN. Beze změny jsou i nastavené limity, pojištění ke kartě, výběry z bankomatů bez poplatku, cena za vedení účtu a karty a číslo účtu.
Srovnání staré a nové karty v kostce:
Údaj nebo služba Po výměně za Visu Číslo karty Jiné Datum platnosti karty Jiné Bezpečnostní kód na zadní straně Jiný PIN u debetní karty Beze změny Limity plateb Beze změny Pojištění ke kartě Beze změny Výběry z bankomatů bez poplatku Beze změny Poplatky za vedení účtu a karty Beze změny Číslo účtu Beze změny
Změnu zaznamenají i majitelé prémiového Exkluzivního účtu, kteří si zatím mohli nechat vydat zlatou kartu od každé značky. Nově budou mít na své jméno jen jednu kartu Visa Gold. Druhou zlatou kartu banka zdarma vystaví další oprávněné osobě, typicky partnerovi nebo manželce.
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Na výběr mezi Visou a Mastercardem dávalo jen pár bank, vedle Raiffeisenbank třeba Fio banka nebo mBank, a tato skupina se teď zmenší. Raiffeisenbank si od jednotné značky slibuje přehlednější nabídku a rychlejší příchod novinek v placení.
Podobnou cestou šla v roce 2023 Česká spořitelna, která své klienty s Mastercardem také převedla na Visu. Klientům tehdy zůstal původní PIN, kvůli novému číslu karty si ale museli placení v telefonu i uložené platby u služeb nastavit znovu.
Zdroje: https://www.rb.cz/promo/visa, https://www.penize.cz/osobni-ucty/493878-raiffeisenbank-konci-s-kartami-mastercard-zmena-ceka-i-exkluzivni-ucet, https://cnn.iprima.cz/zasadni-zmena-u-ceske-banky-klienti-si-budou-muset-vymenit-kartu-524800, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/659252-ceska-banka-hlasi-velkou-zmenu-klienti-musi-menit-karty, https://www.finance.cz/aktuality/ceska-sporitelna-karty-visa/, https://www.e15.cz/finexpert/banky-a-ucty/velka-banka-konci-s-oblibenym-typem-karet-klienty-ceka-hromadna-vymena-1436646
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