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Nadýchané domácí housky s křupavou kůrkou: Recept, po kterém se pekárna stane zbytečnou

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Domácí housky z kynutého těsta s hrubozrnnou solí, kmínem a mákem. Recept na křupavé, nadýchané pečivo, které voní celým bytem a zmizí z plechu dřív, než vychladne.
Fotografie k houskám

Fotografie k houskám

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Nadýchané domácí housky s křupavou kůrkou: Recept, po kterém se pekárna stane zbytečnou
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 04:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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