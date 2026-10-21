Nadýchané domácí housky s křupavou kůrkou: Recept, po kterém se pekárna stane zbytečnou

Po pravdě, housky jsem roky brala normálně z obchodu. Nepřipadalo mi, že má smysl patlat se s nimi doma, když jsou v každé pekárně i
supermarketu. Jenže pak přišla jedna obyčejná sobota ráno. Upekla jsem první plech, bytem se rozlezla vůně a manžel se najednou zjevil v kuchyni, aniž by ho kdokoli volal. Ráno se mu to nestává často. kynutého těsta ještě Housky zmizely teplé, jen s máslem, a já si v tu chvíli říkala, že návrat k těm v igelitovém sáčku už nebude úplně samozřejmý.
Houska patří k , které člověk skoro přestane vnímat, protože je všude. Wikipedia u ní jako základ zmiňuje pšeničnou mouku, vodu, droždí a sůl. Jenže u podobně pečivu jednoduchého těsta záleží na detailech víc, než by se zdálo. Trocha hrubozrnné soli navrch, kmín, někdy mák. Z pár běžných surovin je najednou pečivo, které voní jako malá pekárna někdy brzy ráno, ještě než se venku pořádně rozední. U nás doma mizí čerstvé housky tak rychle, že často míchám až ve chvíli, kdy na talíři leží poslední dva kousky. pomazánku
Můj tip: Droždí nikdy nezalévejte horkým mlékem. Kvasinky to nemusí přežít a těsto pak prostě nepracuje. Mléko stačí vlažné, takové, které je na prst příjemné, asi jako voda pro malé dítě. Dávám ho do hrnečku, na 20 sekund do mikrovlnky, a stejně ho ještě raději zkusím prstem, než ho naliju k droždí. Recept na domácí housky s hrubozrnnou solí a kmínem
Z jedné dávky vyjde 8 až 10 housek. Hodně záleží na tom, jak velké kousky z těsta uděláte. Počítá se tady na hrnky, takže váha může zůstat v šuplíku. Ingredience k přípravě
Těsto: 3 hrnky hladké pšeničné mouky půl kostičky čerstvého droždí (cca 21 g) 1 lžička cukru 1 lžička soli 1 hrnek vlažného mléka 1 žloutek do těsta 3 lžíce oleje
Potření a posypání: 1 žloutek rozředěný s lžící vody hrubozrnná sůl kmín mák Postup přípravy hrníčkových kynutých housek
1. Do vlažného mléka rozdrobte
droždí, přidejte cukr a nechte asi 5 minut stát. Nahoře by se měla udělat pěna. Je to obyčejná, ale užitečná kontrola, že droždí žije a začalo pracovat. Když tenhle krok přeskočíte, problém se může ukázat až později, kdy těsto pořád sedí v míse a ani se nehne.
2. Do větší mísy nasypte
mouku, přidejte sůl, žloutek, olej a připravený kvásek. Vypracujte hladké těsto, které se může jen lehce lepit. Ručně to trvá přibližně 8 minut, v robotu s hnětacím hákem asi 5 minut. Správně vypracované těsto je pružné a při natažení by se nemělo hned trhat. Foto: Cooky.cz, Nadýchané domácí housky s křupavou kůrkou: Recept, po kterém se pekárna stane zbytečnou Kynutí
3. Mísu přikryjte utěrkou a dejte těsto kynout na teplé místo na
60 až 90 minut. Počkejte, až zhruba zdvojnásobí objem. Mně se doma nejvíc osvědčila trouba nahřátá na 30 stupňů. Není v ní průvan a těsto tam má klid, což je někdy půl úspěchu.
4. Vykynuté těsto rozdělte na 8 až 10 přibližně stejně velkých částí. Z každého kousku vytvarujte podlouhlou housku, stačí rukama na lehce pomoučené pracovní ploše. Pokládejte je na plech vyložený pečicím papírem a nechte mezi nimi rozestupy, protože ještě nabydou.
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5. Housky znovu přikryjte a dopřejte jim dalších
20 minut dokynutí. Během toho zapněte troubu na 200 stupňů.
6. Vykynuté housky potřete žloutkem rozmíchaným s vodou. Po upečení díky tomu získají zlatavou, lehce lesklou kůrku. Hned poté je posypte
hrubozrnnou solí, kmínem a mákem, podle vlastní chuti.
7. Pečte
15 až 20 minut, až budou housky zlaté. Když na ně zespodu poklepete, měly by znít dutě. Každá trouba peče trochu jinak, takže po 15. minutě už má smysl plech hlídat. Hotové housky přesuňte na mřížku, aby se zespodu nezapařily a kůrka nezměkla. Tipy redakce: Čerstvé vs. sušené droždí: Půl kostičky čerstvého droždí odpovídá zhruba jednomu sáčku sušeného droždí, tedy 7 g. Sušené droždí se dá rovnou promíchat s moukou, kvásek se u něj zvlášť dělat nemusí. Křupavá kůrka: Spolu s plechem vložte do trouby i menší plíšek s vroucí vodou. Pára v prvních minutách pečení pomůže houskám lépe vyskočit a kůrka pak bývá tenčí a křupavější. Podle Wikipedie je houska tradiční české pečivo, které lze připravit na několik způsobů. Skladování: Nejlepší jsou housky do 4 hodin od upečení. Když nějaké zůstanou, zabalte je do čisté utěrky. V plastovém sáčku kůrka rychle zvlhne a začne být gumová. Zmrazení: Mrazák jim nijak neublíží. Upečené a úplně vychladlé housky zabalte jednotlivě do fólie a dejte zmrazit. Ohřát je pak můžete v troubě na 150 stupňů, trvá to přibližně 10 minut. Posypání: Směs soli, kmínu a máku si klidně upravte podle sebe. Dobře funguje i sezam, slunečnicová semínka nebo jen samotná hrubozrnná sůl.
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