Hrozná zpráva pro Čechy s rodinným Spotify. Kdo do 7 dnů neprojde tímhle ověřením, ztratí Premium

Telefon zavibruje a aplikace Spotify chce po vás důkaz, že opravdu bydlíte s člověkem, který platí rodinné předplatné. Kdo výzvu odloží na později, může brzy poslouchat oblíbené písničky přerušované reklamou. Nové ověření popisuje i stránka podpory Spotify určená pro Česko, takže na ně mohou narazit také tuzemští členové tarifu Premium Family. Kritéria, podle kterých výzvy rozesílá, firma nezveřejňuje.
Za týden spadnete na verzi zdarma
Času moc není. Od příchodu upozornění běží členovi rodinného tarifu sedmidenní lhůta. Kdo termín zmešká nebo u kontroly neuspěje, s rodinným Premium se loučí. Účet se mu automaticky přepne na bezplatné Spotify, kde hudbu zase prokládají reklamy. Playlisty ani uložená hudba se přitom neztratí, v účtu zdarma zůstávají.
Tím ale potíže nekončí. Na 12 měsíců se mu zablokuje vstup do jiného rodinného předplatného a stejná stopka platí i pro tarif Duo. Dvoučlenné předplatné tedy jako náhradní řešení neposlouží, ostatně i to firma nabízí jen dvojicím pod jednou střechou.
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Cesta zpátky k Premium tak vede přes vlastní samostatné předplatné, třeba tarif Individual. Kdo nechce rok zákazu strávit s reklamami, zaplatí za 12 měsíců tarifu Individual 2 220 Kč.
Tarif Cena tarifu měsíčně Během ročního zákazu Premium Family (vstup do cizího tarifu) 299 Kč nelze Premium Duo (vstup do cizího tarifu) 249 Kč nelze Premium Individual 185 Kč lze Premium Student (jen pro studenty, kteří splňují podmínky) 97 Kč lze QR kód ukazuje správce, skenuje člen
Celá kontrola se točí kolem QR kódu, který se objeví na displeji správce předplatného. Oba lidé přitom musí být spolu a postup je následující:
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Obejít setkání tím, že správce kód vyfotí a pošle členovi třeba přes WhatsApp, se nepodaří. Aplikace kód po několika sekundách vymění za nový a přeposlaný obrázek je tak neplatný dřív, než ho druhý telefon stihne načíst.
Ověření projde jen tehdy, když člen naskenuje QR kód přímo z telefonu správce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když skenování zlobí, Spotify radí několik jednoduchých kroků:
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Bez Spotify nainstalovaného v mobilu se kontrolou projít nedá. Kdo hudbu poslouchá jen mimo mobil, musí si aplikaci do telefonu nejdřív stáhnout. Totéž čeká správce, protože kód se zobrazuje právě v jeho telefonu.
Z příspěvků na Redditu vyplývá, že výzva zatím nejčastěji míří na účty lidí žijících mimo domácnost plátce. Zaskočit ale může i domácnost, kde všichni bydlí spolu, jen je jeden z nich zrovna celý týden pryč.
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Výzvu proto nenechávejte ležet. Když tušíte, že se se správcem v nejbližších dnech neuvidíte, domluvte si schůzku hned po příchodu upozornění, ať vám týdenní lhůta neproklouzne mezi prsty.
Proč Spotify rodinný tarif hlídá
Rodinné Premium je podle pravidel určené až pro šest lidí, kteří žijí na stejné adrese, a správce za ně v Česku platí 299 Kč měsíčně. Podle samotného Spotify tak tarif vychází výrazně levněji, než kdyby si každý z nich platil vlastní účet, a právě tahle výhodnost láká i lidi z jiných domácností.
Hlavní pojistkou byla dosud adresa, kterou člen zadal. Pokud ji systém nedokázal potvrdit, musel ji člen vyplnit znovu a neúspěch u této kontroly znamenal stejný roční zákaz jako teď. Podle dnešní nápovědy Spotify polohu členů nesleduje. S polohou přitom firma v minulosti experimentovala, test s GPS z roku 2018 po kritice kvůli soukromí rychle ukončila a o rok později si v podmínkách vyhradila, že může polohu příležitostně ověřovat.
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Spotify v utahování šroubů navíc není samo. Sdílení účtů mimo domácnost v posledních letech omezují i další streamovací služby, které se snaží přimět uživatele, aby si pořídili vlastní předplatné.
Zdroje: https://support.spotify.com/cz/article/family-address-verification/, https://www.spotify.com/cz/premium/, https://www.androidauthority.com/spotify-family-plan-qr-code-location-check-crackdown-3724983/, https://9to5google.com/2026/10/19/spotify-qr-code-verification-family-sharing/, https://www.sharesub.com/cms/cs/?p=64009, https://www.svetandroida.cz/spotify-rodinne-predplatne-kontrola-qr-kod/