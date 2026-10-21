Uklízečky i úředníci si mají od ledna 2027 polepšit. Na výplatě jim může přibýt i 4 120 Kč každý měsíc

Představte si dva lidi, kteří pracují pro stát. Úředník sedí u přepážky úřadu práce a vyřizuje žádosti, uklízečka se stará o to, aby kanceláře zůstaly čisté. Oba mají za sebou přes deset let praxe a od příštího roku je může čekat jiná výplatní páska. Kolik na ní reálně uvidí, naznačují nejnovější modelové propočty ministerstva práce. Číst je ale musíte pozorně, protože vyšší číslo v tabulce ještě nezaručuje, že výplata vzroste o stejnou částku.
Jak by vypadala výplata úředníka a uklízečky
Ministerstvo práce to v říjnu ukázalo na člověku, který na úřadu práce obsluhuje přepážku a má za sebou 11 let započitatelné praxe. Jeho celkový hrubý plat v roce 2026 podle modelu činí 32 930 Kč měsíčně. Tarif by mu od 1. ledna 2027 měl vyjít na 37 050 Kč. I kdyby mu zaměstnavatel osobní příplatek snížil tak hluboko, jak jen pravidla dovolí, zůstane mu podle ministerstva každý měsíc minimálně 4 120 Kč navíc.
U uklízečky, která pracuje stejně dlouho, počítá ministerstvo s tarifem 25 910 Kč. Její hrubý plat v roce 2026 činí 22 400 Kč, a i na tuto částku se dostane jen proto, že jí zaměstnavatel příliš nízký výdělek dorovnává do takzvaného zaručeného platu. Po změně by měla měsíčně dostávat nejméně o 3 510 Kč víc.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Pozice Praxe Hrubý plat v roce 2026 Tarif od 1. ledna 2027 Navýšení hrubé výplaty Pracovník na přepážce úřadu práce 11 let 32 930 Kč 37 050 Kč nejméně o 4 120 Kč měsíčně Uklízečka 11 let 22 400 Kč (včetně dorovnání do zaručeného platu) 25 910 Kč nejméně o 3 510 Kč měsíčně Část navýšení tarifu může spolknout nižší osobní příplatek
Plat ve veřejné sféře se skládá z několika částí. Tarif tvoří jeho pevný základ, na který má zaměstnanec nárok. Osobní příplatek naopak přiznává a může měnit zaměstnavatel podle toho, jak je spokojený s jeho prací.
Celkový plat přitom kvůli reformě pod dosavadní úroveň spadnout nemá. Podle vládního návrhu dostane zaměstnavatel při zavedení nových tabulek jedinou příležitost osobní příplatek kvůli přechodu zkrátit, ubrat z něj ale smí nanejvýš částku, o kterou zaměstnanci naroste tarif. Snižovat příplatek kvůli horším pracovním výsledkům půjde i nadále.
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Kdo dnes dostává příplatek hlavně proto, aby jeho plat dosáhl zákonného minima, může tak zjistit, že se mu výplata zvýšila méně, než slibuje nový tarif. Sám ministr práce Aleš Juchelka (ANO) v srpnu nevyloučil, že se část zaměstnanců po přepočtu od ledna žádného zvýšení platu nedočká. „Může se to stát,“ řekl podle ČTK.
Když zaměstnavatel při přechodu na nové tabulky sníží osobní příplatek, výplata vzroste méně, než naznačuje vyšší tarif. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Tarify roky zaostávaly za minimální mzdou
Reforma má napravit stav, na který si odbory i zaměstnavatelé stěžují už delší dobu. Minimální mzda se dnes každý rok zvyšuje automaticky podle vzorce v zákoníku práce, tabulky pro státní sféru ale vláda měnila jen čas od času. Čím dál víc tarifů se tak propadlo pod zákonné minimum a chybějící peníze museli zaměstnavatelé brát odjinud.
Nově má nejnižší tarif vždy dosahovat aspoň výše minimální mzdy a s jejím růstem se mají posouvat i tabulky. Když už tarif sám pod minimální mzdu nespadne, ztratí smysl i zvláštní pojistka v podobě nejnižších úrovní zaručeného platu, a návrh ji proto ruší.
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Reforma má změnit i to, jak se do platu promítají odpracované roky. Stupnice se u většiny profesí zkrátí a stoupat se v ní bude v pravidelných krocích po několika letech. Víc než dnes se má ocenit i velmi dlouhá praxe, pro kterou přibudou samostatné stupně. Uspořádání stupňů u pedagogů se měnit nemá.
Konečné částky ještě nejsou jisté
Čísla z modelových příkladů zatím počítají jen s pracovní verzí tabulek. Na podobě reformy se vláda s odbory a zaměstnavateli shodla 19. října 2026. Nová pravidla ale musí jako novelu zákoníku práce nejdřív schválit obě komory parlamentu, přičemž Sněmovna novelu teprve projednává. Přesné tarify pro jednotlivé třídy a stupně pak stanoví vláda svým nařízením, takže se částky ještě mohou změnit.
Kdo chce odhadnout, jak se ho reforma dotkne, udělá dobře, když se na své výplatní pásce podívá na poměr tarifu a osobního příplatku. Čím větší část příplatku dnes jen dorovnává plat na minimum, tím víc z navýšení může pohltit přepočet.
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Zdroje: https://mpsv.gov.cz/vlada-projednala-se-zastupci-odboru-navrh-novych-platovych-tabulek-nejnizsi-tarif-uz-nebude-pod-minimalni-mzdou, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2865147, https://www.e15.cz/finexpert/prace-a-mzda/nove-platove-tabulky-2027-tyto-profese-ceka-skok-v-zakladu-podivejte-se-na-prvni-modelove-priklady-1435699, https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=10&t=300, https://mpsv.gov.cz/mpsv-navrhuje-systemovou-reformu-platu-ve-verejne-sprave-nejnizsi-tarif-uz-nebude-pod-minimalni-mzdou-1, https://www.praceamzda.cz/novinky/17291/reforma-platovych-tarifu-2027-nejnizsi-tarif-bude-odpovidat-minimalni-mzde, https://www.finance.cz/aktuality/statni-zamestnance-cekaji-nove-platove-tabulky-tarify-se-navazou-na-minimalni-mzdu/, https://www.podnikatel.cz/clanky/nove-platove-tabulky-maji-prinest-tisice-navic-kolik-dostane-uklizecka-nebo-urednik/