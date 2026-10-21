Plná paměť v mobilu? Aplikace, kterou otevíráte každý den, v něm potají schraňuje i 10 GB

Hlasová zpráva od mámy, vtipná nálepka od kamaráda, krátké video psa od sestry nebo přání ke svátku, které koluje rodinnou skupinou. Každá z těch věcí je malá, jenže jich den po dni přibývá. Jednou pak telefon odmítne uložit novou fotku, protože mu došlo místo.
Za velkou částí zaplněné paměti často stojí WhatsApp. Úklid přitom zvládnete za pár minut a stejně rychle zařídíte, aby se paměť znovu nezaplnila.
Kde se v telefonu schovávají gigabajty z chatů
Samotná aplikace je malá a nastavení některých telefonů u ní ukazuje právě jen tuhle velikost. Skutečnou spotřebu prozradí až nastavení WhatsAppu, kde se sčítají všechny hlasové zprávy, videa, fotky i dokumenty z vašich konverzací.
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Jak velký ten rozdíl umí být, ukazuje příklad německého technologického magazínu t3n. Na telefonu Samsung hlásil systém u WhatsAppu jen 370 MB, aplikace sama ale ukázala přes 9 GB uložených dat. Víc než 4 GB z toho připadaly na soubory větší než 5 MB.
U lidí zapojených do mnoha rušných skupin se podle peruánského zpravodajského webu Panamericana může v aplikaci nahromadit i 10 GB a víc. Rozhoduje hlavně to, kolik fotek a videí k vám ze skupin denně doputuje.
Proč se paměť plní pořád dokola a jak to zastavit
Hlavní příčina je ve výchozím nastavení. Přijatá média WhatsApp sám stahuje a v základním nastavení je přidává i do galerie telefonu, kde pak snadno vznikají zbytečné duplicity.
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Přidávání do galerie vypnete v Nastavení v části Chaty. Na Androidu se volba jmenuje Viditelnost médií, na iPhonu Ukládat do Fotek. Změnit ji jde i u každého chatu zvlášť po ťuknutí na jeho název. Hodí se to třeba u upovídané skupiny sousedů, odkud se fotky hrnou celý den, a ostatní konverzace můžete nechat, jak jsou.
Stahování si upravíte v Nastavení v části Úložiště a data pod položkou Automatické stahování médií. Každý druh souborů tam má vlastní volbu, takže můžete třeba fotky nechat stahovat jen přes Wi-Fi a u videí stahování vypnout úplně. Fotky a videa pak v konverzaci čekají jako neostrý zástupný obrázek a stáhnete je jedním ťuknutím, až když o ně stojíte.
Obě změny se týkají jen souborů, které přijdou od této chvíle. Co už v telefonu leží, zůstane tam, dokud to sami nesmažete.
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Na nashromážděná data má WhatsApp vestavěný nástroj:
Na Androidu ťukněte na tři tečky vpravo nahoře a zvolte Nastavení, na iPhonu otevřete záložku Nastavení dole na obrazovce. Pokračujte do části Úložiště a data. Vyberte Správa úložiště.
Hned nahoře uvidíte, kolik místa aplikace celkem zabírá.
Pod tím najdete soubory větší než 5 MB, položky přeposlané mnohokrát a všechny chaty seřazené podle toho, kolik dat v nich leží. Nejvíc místa obvykle spolknou videa a skupinové konverzace. Soubory označíte jednotlivě nebo hromadně a smažete ikonou koše.
Vestavěná správa úložiště ve WhatsAppu ukáže největší soubory i nejobjemnější chaty a smazat je jde během pár minut. Ilustrační foto. Zdroj: Anton Be / Unsplash.
Smazané soubory už WhatsApp nevrátí, a tak si to, o co nechcete přijít, předem zazálohujte. Počítejte také s tím, že fotka odstraněná ve WhatsAppu může v galerii telefonu zůstat jako samostatná kopie.
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Kromě médií z chatů si WhatsApp na Androidu vede i mezipaměť s dočasnými pomocnými soubory. Vyčistit ji jde v systémovém nastavení telefonu:
Otevřete Aplikace. Najděte WhatsApp. Ťukněte na Úložiště a mezipaměť. Zvolte Vymazat mezipaměť.
O zprávy ani fotky v chatech tím nepřijdete. Aplikace si potřebné dočasné soubory při dalším používání sama doplní.
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Zdroje: https://t3n.de/news/handy-speicher-voll-whatsapp-1735667/, https://panamericana.pe/tecnologia/473028-whatsapp-conoce-truco-borrar-10-gb-papelera-oculta-liberar-espacio, https://www.which.co.uk/news/article/how-to-free-up-storage-on-whatsapp-aHyAV6x0n76r, https://energozrouti.cz/clanek/jak-uvolnit-misto-ve-whatsappu-navod, https://touchit.sk/ako-vycistit-ulozisko-smartfonu/857758/, https://www.businesstoday.in/technology/news/story/whatsapp-storage-full-on-android-or-iphone-here-are-ways-to-free-up-space-without-deleting-chats-561048-2026-10-13, https://energozrouti.cz/clanek/telefon-pamet-aplikace-uloziste