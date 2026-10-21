Ani ocet, ani cukr. Nakládané okurky zůstanou křupavé celou zimu díky 1 lístku ze zahrady

Kdo někdy v lednu otevřel sklenici domácích okurek a místo křupnutí ucítil v puse rozměklou dužinu, zná to zklamání. Celé odpoledne strávené nad hrncem přijde vniveč. Starší generace přitom znala nenápadnou pojistku, která roste skoro na každé zahradě a nestojí ani korunu.
Ocet, sůl a cukr dávají okurkám chuť a trvanlivost a v řadě osvědčených receptů nechybí ani cukerín, kterému zkušení zavařovači připisují i delší křupavost. Babičky ale do sklenic vkládaly ještě jednu věc, které si dnes málokdo všimne: obyčejný zelený list. Zázrak od něj čekat nelze, přesto má jeho přítomnost ve sklenici dobrý důvod.
Proč měknou i pečlivě zavařené okurky
Plod drží pohromadě pektin, přírodní látka, která funguje jako tmel mezi jednotlivými buňkami. Jakmile se tenhle tmel začne drolit, dužina povolí a vrátit jí pevnost už nejde. Rozklad mají na svědomí hlavně enzymy, které z velké části pocházejí z plísní usazených na zaschlém zbytku květu. Pektinu škodí i přílišné horko při zavařování a okurky ztrácejí pevnost s každým dnem, který uplyne od sklizně.
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Tenhle drobný konec plodu, na kterém si při mytí málokdo dává záležet, tak ve sklenici výrazně ovlivňuje, jestli okurka v zimě křupne, nebo se rozteče.
Jeden list do každé sklenice
Tady přichází ke slovu list vinné révy. Obsahuje třísloviny, odborně taniny. Jsou to stejné látky, díky kterým má červené víno svíravou chuť, a v okurkách mají užitečnou vlastnost: enzymy rozkládající pektin brzdí. Dužina pak zůstává pevná déle a sklenice vydrží v lepší kondici. Poradci Pensylvánské státní univerzity připomínají, že staré recepty proto doporučovaly přidat do každé sklenice právě jeden list révy.
Na listech přitom záleží víc, než by se zdálo. Každá rostlina má trochu jiné třísloviny a ne všechny fungují stejně. Listy ostružiníku například brzdí jen jeden ze dvou typů enzymů, které okurky změkčují, kdežto vybrané druhy révy si poradí s oběma.
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Révu u domu nemá každý, v tradičních receptech se proto objevují i jiné listy. Do sklenic putuje třeba list křenu nebo černého rybízu a třísloviny obsahují také listy třešní a višní. Jejich účinek ale nemusí být stejně silný jako u révy.
Kde chybí réva, sahají zahrádkáři po listech křenu, černého rybízu, třešní nebo višní. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Křen má v nakládání výhodu, protože se kořen pěstuje kvůli sklenicím tak jako tak. Jeho velké listy tedy mívá zahrádkář po ruce zrovna v době, kdy sklízí nakládačky.
Jak list použít, aby neuškodil Vybírejte jen zdravé listy bez skvrn, plísně a jiného poškození. Stejně důležité je, aby rostlina nebyla stříkaná chemií. List před vložením do sklenice pořádně opláchněte. Do běžné zavařovací sklenice stačí jeden list révy nebo zhruba dva menší listy višně či rybízu, které vložíte na dno nebo mezi okurky. Do velkých nádob na kvašené okurky se jich dává víc, aby pokryly dno i horní vrstvu okurek. Přečtěte si také: Kuchařky ze závodních jídelen to dělají desítky let. Svíčková díky 1 kroku nikdy nezhořkne
Listy chuť okurek výrazně nezmění a dužinu udrží déle pevnou.
Odříznutá špička a čerstvé plody
Ještě spolehlivější pojistkou je nůž. Z konce okurky, kde býval květ, odřízněte tenký plátek o síle aspoň 1,6 milimetru. S ním zmizí i místo, kde se plísně se změkčujícími enzymy drží nejvíc. Americké univerzitní poradny tenhle krok považují za nejúčinnější ochranu před měknutím a kdo ho udělá, list už podle nich nepotřebuje. Nic ale nebrání použít obojí.
Zbytek obstarají samotné okurky. Nejdéle vydrží malé, pevné a čerstvě utržené plody. Plodům, které už pár dní leží, prospěje několikahodinová lázeň ve studené vodě, ještě než přijdou do sklenice. Po zalití pak žádná okurka nesmí vyčnívat nad nálev. Kus, který z něj trčí, ztratí barvu i pevnost a nálev ho navíc neochrání před mikroby, takže se na něm u kvašených okurek snadno uchytí plíseň.
Přečtěte si také: Řezník radí Čechům. Udělejte s vepřovou pečení tuhle 1 věc před pečením a nikdy nebude suchá Malé a čerstvě utržené okurky s odříznutým koncem po květu zůstávají ve sklenici pevné nejdéle. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo spojí zdravý list, odříznutou špičku a čerstvé nakládačky, má největší šanci, že okurky i ze sklenice otevřené v zimě pořádně křupnou.
Zdroje: https://extension.psu.edu/crispy-pickles, https://ask.extension.org/kb/faq.php?id=663860, https://blogs.cornell.edu/cceherkimer/2020/07/21/heres-to-crisp-pickles-this-season/, https://www.thedailymeal.com/1367371/home-canned-crunchy-pickle-tip-tannin, https://www.denik.cz/hobby/okurky-zavarovani.html, https://forbes.cz/okurkova-sezona-konecne-naucte-se-ty-nejlepsi-nakladacky/, https://www.novinky.cz/clanek/gastro-recepty-kvasaky-ktere-se-povedou-na-prvni-pokus-i-v-panelaku-40531786