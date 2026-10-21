Voskovaný papír od uzenin nemá v modré popelnici co dělat. Kam ho správně vyhodit, neví překvapivě ani poctivý třídič

Sobotní snídaně, na lince leží rozbalených patnáct deka šunky a vedle ní zmačkaný arch, ve kterém ji prodavačka podala přes pult. Ruka automaticky míří ke kontejneru na papír, protože obal šustí, láme se a trhá jako papír. Přesně tady vzniká jedna z nejčastějších chyb poctivých třídičů. Uzenářský papír totiž obvykle selhává hned dvakrát: nese ochrannou vrstvu proti tuku a vlhkosti a bývá umaštěný od samotné potraviny. Každý z těch důvodů stačí, aby skončil ve směsném odpadu. Dohromady je verdikt jasný: černá nádoba. Podle nás nejvíc škodí důvěra v první dojem, mnohem víc než lenost. Obal, který v ruce působí jako papír, se v recyklační lince může chovat jako mastná vícevrstvá překážka.
Šustí jako papír, chová se jako fólie: proč voskovaný obal od uzenin vadí
Do modrých kontejnerů patří papír suchý, čistý a bez povrchové úpravy. Noviny, sešity, kancelářské listy, krabice, papírové tašky a sáčky. Mokrý, mastný a silně znečištěný papír se netřídí, stejně jako papír s voskováním nebo plastovým nástřikem. Takhle to shrnuje celostátní informační web
Samosebou.cz, který provozuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM.
Voskovaný papír je papír potažený nebo napuštěný voskem či parafínem, aby odolal vlhkosti. U salámu, klobás nebo uzeného masa dává taková úprava smysl. Obal má potravinu chránit před vysycháním, kontaminací a mechanickým poškozením a tuk nesmí prosáknout ven na ruce, do tašky ani do lednice. Výrobce tedy sáhne po bariéře, protože trvanlivost a hygiena mají přednost před snadnou recyklací.
Pro sběr papíru je ovšem právě tahle bariéra kamenem úrazu. Vrstva, která uchrání šunku před vzduchem, zároveň zabrání vodě, aby papír rozložila na vlákna. A k tomu přistupuje druhá, zcela samostatná potíž: mastnota. I kdyby obal žádnou úpravu neměl, nasáklý tuk z něj dělá znečištěný papír. Ten do modré nádoby nepatří.
Co se s papírem děje po svozu a proč mu tuk škodí
Obsah modrých kontejnerů nejde rovnou do papírny. Nejdřív putuje na dotřiďovací linku, kde pracovníci a stroje vybírají nevhodné příměsi a rozdělují surovinu podle druhů. Teprve potom se papír slisuje do balíků a odveze ke zpracování.
V papírně ho čeká rozvlákňování ve vodě. Celý proces stojí na jednoduchém principu: papír se v kádi rozmočí, vlákna se uvolní a z kaše vznikne nový materiál. Voskovaný arch se ale rozmočit nechce, plastová vrstva zůstane celá a tuk se rozptýlí do směsi. Takový kus je třeba vyřadit, což někoho stojí čas i peníze.
EKO-KOM ve svém popisu systému výslovně uvádí, že míra znečištění souvisí s náklady celé sítě a se stabilitou odbytu výsledné suroviny. Čím čistší papír, tím snáz se prodá a tím levněji vychází celý sběr. Odpad, který do modrého kontejneru nepatří, tak nepřímo prodražuje třídění všem.
Češi přitom třídí pilně. Podle tiskové zprávy
EKO-KOM o výsledcích za rok 2024 vytřídil každý obyvatel v průměru 88,2 kilogramu papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Pravidelně třídí 75 procent lidí a k nejbližšímu kontejneru to mají průměrně 91 metrů. Ochota tedy nechybí. Chytákem zůstávají spíš obaly, které klamou vzhledem. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Domácí test za deset vteřin: modrá, žlutá, nebo černá
K rozhodnutí nepotřebujete laboratoř. Stačí obal chvíli držet v ruce a podívat se na něj zblízka.
Savost. Kápněte na papír trochu vody. Pokud se rychle vpije, jde nejspíš o obyčejný papír. Když kapka zůstane stát na povrchu jako na parapetu, obal má bariérovou úpravu. Lesk a hladkost. Voskovaný či plastovaný papír bývá hladší, lehce lesklý, někdy až průsvitný. Často má ochrannou vrstvu jen z vnitřní strany. Trhací zkouška. Čistý papír se trhá s vláknitou, chlupatou hranou. Obal s fólií se natahuje, vrstvy se oddělují nebo okraj zůstává hladký. Mastnota. Tmavé skvrny, lepkavý povrch, zbytky uzeniny nebo zápach rozhodují samy o sobě. Takový papír letí do směsi bez ohledu na materiál. Značení. Symbol PAP napovídá papírový původ, rozhodující je ale stav obalu a povrchová úprava.
Z testu pak vyplyne jednoduchý postup:
Co máte v ruce Kam s tím Suchý, savý papír bez vrstvy a bez mastnoty modrá nádoba Voskovaný, plastovaný nebo nepromastitelný papír směsný odpad Mastný či vlhký papír od masa a uzenin směsný odpad Papír a plast, které jdou ručně oddělit rozdělit: papír do modré, plast do žluté Neoddělitelný kombinovaný obal směsný odpad Čistá plastová vanička nebo fólie žlutá nádoba podle místních pravidel
Papírový obal nemyjte. Mokrý papír do modré stejně nepatří, takže drhnutí pod kohoutkem jen spotřebuje vodu. U plastových a kovových obalů stačí vyškrábnout zbytky jídla. Pokud jsou silně znečištěné, i ty raději odložte do černé popelnice.
Stejná logika platí pro čerstvé maso. Rozhoduje materiál a míra znečištění, druh potraviny je vedlejší. Absorpční vložky z vaniček s kuřecím, papíry nasáklé masovou šťávou nebo obaly se zbytky jídla patří do směsi.
Pravidla obcí se liší, mastný papír ale všude končí ve směsi
České třídění má pověst lokálního puzzle. V některých obcích se do žluté nádoby sypou plasty s nápojovými kartony a plechovkami, jinde mají kovy vlastní kontejner a kartony oranžové víko. Tyhle rozdíly jsou skutečné a vyplatí se je znát.
U papíru však panuje vzácná shoda. Brněnská společnost SAKO ve svém přehledu uvádí, že do papíru nepatří mastný nebo znečištěný papír, pečicí papír, papír zatavený do fólie ani účtenky. Totéž říkají i celostátní pokyny. Pravidlo „mastný a voskovaný papír mimo modrou“ tak platí v Praze, Brně, Ostravě i na malé vsi.
Podle nás proto stačí jedna domácí poučka bez ohledu na adresu: čistý a savý papír do modré, lesklý, mastný nebo nepromastitelný obal do černé. Místní výjimky řeší hlavně plasty, kovy a kartony. Umaštěný arch od salámu se jich netýká.
Ve stejném koši s uzenářským papírem často chybně končí i další „papírové“ odpady:
použité kapesníky, ubrousky a papírové utěrky, mastné krabice od pizzy, pečicí papír, papírové kelímky s voskovou nebo plastovou vrstvou, termopapírové účtenky, bublinkové obálky s neodstraněnou plastovou výstelkou, papír zatavený do fólie.
Kdo si nemůže s konkrétním obalem poradit, najde odpověď na webu obce nebo svozové firmy. Větší či neobvyklé kusy řeší sběrné dvory. Pražské služby například zveřejňují seznam dvorů s adresami a druhy přijímaného odpadu.
Uzeniny bez obalu: vlastní krabička u pultu a evropské nařízení PPWR
Nejelegantnější cesta k menšímu množství mastných papírů vede přes vlastní nádobu. Řeznictví, obslužné pulty, farmářské trhy a bezobalové obchody ji mnohdy přijmou. Záleží na provozovateli. Odborné stanovisko Státního zdravotního ústavu, citované v případové studii ministerstva životního prostředí, uvádí, že prodej do nádob přinesených zákazníkem právní předpisy nezakazují. Prodejce musí jen nastavit hygienu tak, aby nedošlo ke kontaktu povrchů a kontaminaci. V praxi to znamená položit krabičku na podložku, nikoli na váhu s masem, a vážit s odečtením táry.
Vítr tímto směrem fouká i z Bruselu. Nové evropské nařízení o obalech a obalových odpadech, zkráceně PPWR, pokrývá celý životní cyklus obalů a omezuje některé jednorázové formáty. Podle českého informačního webu
Nařízení o obalech budou od 12. února 2027 provozovny v gastronomii a prodeji s sebou muset zákazníkům umožnit nápoje a hotová jídla do vlastních nádob. Plošná povinnost pro každý pult s uzeninami z toho zatím neplyne. Dá se ale čekat, že krabička v tašce se stane běžnější a obchodníci si na ni zvyknou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková