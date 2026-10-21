Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

V Kurovickém lomu žije největší vodní brouk světa, ale neumí plavat. Po dně chodí, protože tělo je příliš těžké na hladinu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Měří až 5 centimetrů a v Kurovickém lomu na Kroměřížsku má vitální populaci. Vodomil černý přesto ve vodě nevesluje jako potápník, raději šplhá a kráčí.
V Kurovickém lomu žije největší vodní brouk světa, ale neumí plavat. Po dně chodí, protože tělo je příliš těžké na hladinu

V Kurovickém lomu žije největší vodní brouk světa, ale neumí plavat. Po dně chodí, protože tělo je příliš těžké na hladinu

Zdroj: Foto: nick goodrum / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 21.10.2026 04:00

Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Mona Lisa nemá obočí, má oteklý krk a ustupující vlasy. Lékař v tom vidí selhávající orgán, ne módní trendy renesance
Mona Lisa nemá obočí, má oteklý krk a ustupující vlasy. Lékař v tom vidí selhávající orgán, ne módní trendy renesance
Superpočítač simuloval prvních miliard let Mléčné dráhy. Některé pra-galaxie zářily, přestože v nich neexistovala jediná hvězda
Superpočítač simuloval prvních miliard let Mléčné dráhy. Některé pra-galaxie zářily, přestože v nich neexistovala jediná hvězda

Simulace MEGATRON přepočítala dětství naší Galaxie. Mezi tisíci zárodků našla objekty, které svítily bez...

Tři české lázně čerpají vodu z pravěkého moře pod Slezskem. Minerály v solance okysličují srdce i mozek, klíčem je koncentrace jódu
Tři české lázně čerpají vodu z pravěkého moře pod Slezskem. Minerály v solance okysličují srdce i mozek, klíčem je koncentrace jódu

Z hloubky až dvou kilometrů vyvěrá v Česku voda moře starého miliony let. Jódu v ní je až desetkrát víc,...

Kolonisté vykáceli les a dovezli krysy. Nejtěžší hmyz světa zůstal na jediném ostrově. Vrátit ho pomohl mechanismus, který zoo převzala z farmy
Kolonisté vykáceli les a dovezli krysy. Nejtěžší hmyz světa zůstal na jediném ostrově. Vrátit ho pomohl mechanismus, který zoo převzala z farmy

Wētāpunga, nejtěžší hmyz planety, kdysi přežívala jen na jediném ostrově. Novozélandské chovné linky ji do...

69 krkavců dostalo GPS batohy. Za dva roky vědci zjistili, že ptáci nesledují vlky, je to vlastně přesně naopak
69 krkavců dostalo GPS batohy. Za dva roky vědci zjistili, že ptáci nesledují vlky, je to vlastně přesně naopak

Rozsáhlá studie publikovaná v časopise Science odhalila, že tito ptáci využívají dlouhodobou prostorovou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.