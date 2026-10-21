Váš router vysílá 2 Wi-Fi sítě a mobil se nejspíš chytá té horší. 1 přepnutí zrychlí internet až o 340 %

Doma se k Wi-Fi připojujeme tak automaticky, že si málokdo všimne, že router nabízí hned dvě skoro shodně pojmenované sítě. Každá přitom jede jinou rychlostí a vybrat tu lepší zabere pár vteřin.
Jedna krabička, dvě sítě
Běžný dnešní router vysílá současně ve dvou frekvenčních pásmech, na 2,4 GHz a na 5 GHz. Když má každé pásmo vlastní název, objeví se v mobilu dvě sítě. Síť s koncovkou „5G“ nebo „5GHz“ běží v rychlejším pásmu. Pokud jméno žádnou koncovku nemá, jde obvykle o starší pásmo 2,4 GHz.
Je-li mobil přihlášený k síti s jednoduchým jménem bez koncovky, nejspíš nevyužívá rychlost, kterou by mít mohl. Neplatí to v každém bytě, kontrola ale zabere chvilku. Pomalejší síť má delší dosah, takže ji mobil zachytí i tam, kam ta rychlá nedosáhne.
Přečtěte si také: Brutální chyba Čechů s hlavicí na radiátoru. Kvůli ní topí i o 24 % dráž a doma je jim stejně zima Jak se přepnout na rychlejší síť
V telefonu otevřete Nastavení, sekci Wi-Fi, a klepněte na síť s „5G“ v názvu. Na kterém pásmu telefon právě běží, zjistíte po rozkliknutí aktuálně připojené sítě, kde většina modelů uvádí i frekvenci. Když rychlá síť v seznamu chybí, buď ji router nevysílá, nebo ji telefon neumí přijmout. Spojení v pásmu 5 GHz vznikne jen tehdy, když ho zvládá router i mobil, a některé starší přístroje tuhle schopnost nemají.
Vypnuté pásmo 5 GHz lze obvykle zapnout v administraci routeru:
Do adresního řádku prohlížeče napište IP adresu routeru. U domácích přístrojů jde typicky o 192.168.1.1, případně 192.168.0.1. Přihlaste se údaji, které najdete na štítku zespodu přístroje. Mezi bezdrátovými volbami, označenými jako Wi-Fi nebo Wireless, zapněte síť 5 GHz a zvolte pro ni jméno i heslo. Změny uložte a router restartujte. Přečtěte si také: V Česku můžete dostat důchod i 250 000 Kč. Kdo na něj dosáhne?
Kdo se do nastavení pouštět nechce, může požádat operátora, který to často upraví vzdáleně.
Řada routerů umí obě pásma sloučit do jediné sítě. Telefon s routerem si pak podle síly signálu samy vyberou výhodnější pásmo a uživatel nemusí nic řešit. Právě tohle uspořádání doporučuje pro svá zařízení Apple: jeden název pro všechna pásma a všechna pásma zapnutá.
Kolik to může přinést
Jak velký rozdíl to umí být, popsal v roce 2022 magazín Letem světem Applem. Jeden z jeho redaktorů měl doma internet kolem 100 Mb/s, přes Wi-Fi kousek od routeru ale naměřil jen zhruba 25 Mb/s. Router totiž vysílal pouze v pásmu 2,4 GHz. Po zapnutí pásma 5 GHz vyskočila rychlost asi na 110 Mb/s, což je nárůst zhruba o 340 %.
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Podobným směrem ukazuje i rozsáhlejší měření australské společnosti Enex, o kterém v roce 2019 informoval web ITPro. Už v pěti metrech od vysílače se v pásmu 2,4 GHz nedostalo ke 100 Mb/s 30 % testovaných přístrojů. Na 5 GHz měla ve stejné vzdálenosti rychlost přes 100 Mb/s většina z nich.
Kolik získáte vy, se předem říct nedá. Záleží hlavně na tom:
kolik zdí a stropů stojí mezi telefonem a routerem; kde router stojí, protože zavřený ve skříni nebo schovaný za nábytkem vysílá zbytečně slabě; co po technické stránce zvládne samotný telefon; jak rychlou přípojku máte, protože nad její rychlost se ani nejlepší Wi-Fi nedostane. Proč je starší pásmo pomalejší Přečtěte si také: Tahle banka v roce 2027 zruší oblíbený typ karet. Stará přestane klientům fungovat už po 1 měsíci
Pásmo 2,4 GHz je hodně přeplněné. Sdílí ho Wi-Fi s řadou další domácí elektroniky, například s bezdrátovými sluchátky na Bluetooth, a když se ohřívá jídlo, přidá své i mikrovlnná trouba. K dispozici jsou navíc jen tři kanály, které se vzájemně nepřekrývají, takže v panelovém domě se v nich tlačí desítky sousedních sítí.
Pásmo 2,4 GHz bývá v panelových domech pomalé, protože se v něm tlačí desítky sousedních sítí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
V pásmu 5 GHz je kanálů výrazně víc a každý je širší. Data tak tečou rychleji a sousední routery si navzájem tolik nepřekážejí. Vyšší frekvence má ale i slabinu. Překážky jako zdi a stropy rychlou síť utlumí víc, takže pokryje menší kus bytu.
Hlavní rozdíly mezi oběma pásmy přehledně shrnuje tabulka:
Parametr 2,4 GHz 5 GHz Označení v seznamu sítí obvykle bez koncovky koncovka „5G“ nebo „5GHz“ Rychlost pomalejší rychlejší, přenese víc dat Dosah delší kratší, překážky ho tlumí víc Kanály jen tři kanály, které se vzájemně nepřekrývají víc kanálů a širších Přeplněnost a rušení hodně přeplněné, sdílí ho i další domácí elektronika včetně mikrovlnné trouby sousední sítě si tolik nepřekážejí Kdy se vyplatí zůstat u pomalejší sítě Přečtěte si také: Hrozná zpráva pro Čechy s rodinným Spotify. Kdo do 7 dnů neprojde tímhle ověřením, ztratí Premium
Rychlá síť nejlépe funguje v místnosti s routerem a v jeho blízkosti. Za několika zdmi ale může zeslábnout natolik, že připojení začne kolísat. Na opačném konci bytu, v garáži nebo na balkoně proto bývá lepší zůstat na síti 2,4 GHz, která tam drží spojení stabilněji.
Na pásmu 2,4 GHz musí zůstat i většina přístrojů chytré domácnosti. Mnohé z nich se k síti 5 GHz připojit vůbec nedokážou. Pomalejší síť proto v routeru nevypínejte ani tehdy, když ji telefon nepoužívá. Když nový chytrý přístroj při párování hlásí chybu, ověřte nejdřív v routeru, že pásmo 2,4 GHz běží.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/tuhle-frekvenci-musi-mit-router-jinak-vam-wi-fi-do-celeho-domu-nikdy-nedosahne-a-signal-bude-slaby, https://www.asus.com/cz/support/FAQ/1044838/, https://itpro.com/network-internet/33956/users-advised-to-shift-wi-fi-band-from-24ghz-to-50ghz, https://support.apple.com/cs-cz/102766, https://energozrouti.cz/clanek/nove-nastaveni-wi-fi-ktere-zrychli-internet-i-v-panelaku-staci-prepnout-jednu-vec, https://www.svetandroida.cz/proc-mame-dve-pasma-wi-fi/, https://www.letemsvetemapplem.eu/?p=636607
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