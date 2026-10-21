Mrkev vykopaná pozdě praskne a celou zimu hnije. Správný čas prozradí bílé kořínky

Stačí odhrnout hlínu u krčku a vytáhnout jeden zkušební kus. Pokud je na povrchu jemná trhlina, kořen působí dřevnatě a po stranách vyrážejí bílé vlásečnice, záhon už nečeká na kalendář. Čeká na vidle. Britská zahradnická společnost RHS i poradenská služba Kalifornské univerzity se shodují, že mrkev nechaná v půdě příliš dlouho ztrácí křehkost a začíná praskat. Prasklina pak otevírá cestu hnilobě, která se ve sklepě šíří týdny. Žádné univerzální datum přitom neexistuje. Rozhodují kořen, půda a počasí, a ty se letos v říjnu sejdou v nepříjemně úzkém časovém okně.
Proč mrkev praská: vláha, přerůstání a dlouhé čekání v záhonu
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RHS stojí za praskáním kořenové zeleniny hlavně výrazné výkyvy půdní vlhkosti. Mechanismus je prostý. Po suchém období kořen zpomalí a pletiva na povrchu ztuhnou. Přijde vydatný déšť, vnitřek se naplní vodou a nabobtná rychleji, než stihne povolit slupka. Ta se rozestoupí.
Na podzim se k tomu přidává čas. Kalifornská univerzita výslovně upozorňuje, že mrkev ponechaná v zemi déle, než je nutné, přezrává, tvrdne a puká. Čím déle hotový kořen leží v kolísavě vlhké hlíně, tím víc takových cyklů zažije. Pozdní sklizeň tak sčítá dvě rizika najednou: přerostlé, méně pružné pletivo a další podzimní přívaly vody.
Poradenská služba univerzity Virginia Tech proto radí v době dozrávání omezit zálivku. Na zahrádce to v praxi znamená přestat kropit záhon se skladovou mrkví už koncem září a nechat zbytek na přírodě. Proti říjnovým lijákům ale nepomůže nic jiného než včasné vyrytí.
Bílé kořínky, krček a nať: signály, že mrkev je zralá ke sklizni
Nejspolehlivější test je fyzický. RHS počítá se sklizní zhruba 12 až 16 týdnů po výsevu a doporučuje sklízet, jakmile jsou kořeny dost velké k použití. Kalifornští agronomové radí odhrnout zeminu kolem horní části a ověřit, že kořen má slušnou velikost a přitom zůstává křehký. České zahrádkářské weby uvádějí jako orientační mez průměr krčku 2 až 3 centimetry.
Druhým vodítkem jsou bílé kořínky. Jemné vlásečnice vyrůstají po stranách a ve spodní části hlavního kořene a zahrádkářské zdroje je čtou jako signál, že mrkev znovu nastartovala růst a se sklizní už nemá smysl otálet. Jakmile se objeví na více kusech z jednoho řádku, znamená to, že kořen začal reagovat na vlhkost v půdě a jeho kvalita od té chvíle spíš klesá.
Třetím ukazatelem je nať, s tou je však třeba zacházet opatrně. Žloutnoucí spodní listy bývají přirozenou součástí stárnutí porostu. Když ale žloutnou i listy uprostřed trsu, může jít o choroby, škůdce nebo prostě o příliš dlouhý pobyt v zemi. Utahská státní univerzita zmiňuje žluté listy spolu s množstvím vlasových kořenů jako příznaky choroby známé jako žloutenka mrkve. Nať proto slouží jako upozornění, verdikt vyřkne až vytažený kořen.
Podle nás platí jednoduché pravidlo: jakmile se trhliny objeví u více kusů na stejném záhonu, působí stejné půdní podmínky na celou partii. Sklidit všechno a pořádně přebrat je rozumnější než čekat, až se poškození rozšíří.
Říjen 2026 podle ČHMÚ: kdy sklidit mrkev před mrazíky
Profesionální zelináři mají jiný rytmus než domácí pěstitelé. Přehled ministerstva zemědělství uvádí u mrkve sklizeň od června do září, protože velkovýroba míří do chladíren a zpracoven. Na zahrádkách se pozdní skladové odrůdy běžně nechávají do října. Časopis Naše krásná zahrada doporučuje dokončit sklizeň nejpozději koncem října, ještě před mrazíky.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay
Letošní výhled tento termín spíš uspíší.
Měsíční výhled ČHMÚ pro období od 12. října do 8. listopadu 2026 počítá ve druhé polovině října s nočními minimy mezi 4 °C a bodem mrazu, v některých dnech s přechodným mrazem. Srážkově má být první polovina výhledu sušší, druhá vlhčí.
Z toho podle nás plyne jasná strategie. Nejvhodnější chvíle připadá na sušší úsek kolem poloviny měsíce, kdy jde hlína snadno z kořenů a půda se ještě nerozbahnila. Kdo počká na konec října, riskuje mokrý, lepivý záhon a první namrzání.
Krátký slabý mrazík mrkev nezničí. Utahští agronomové uvádějí, že porost lehké mrazy snese a pod silnou vrstvou mulče může i přezimovat. RHS ovšem varuje před ponecháním v zamokřené půdě. Kořen určený do sklepa potřebuje do bedny dorazit suchý, pevný a celý. V teplých nížinách se dá s vykopáním počkat do druhé půlky října, v chladnějších podhorských polohách raději dřív.
Vidle místo tahání: jak mrkev vyrýt a připravit na skladování
Nejčastější chyba vzniká v prvních vteřinách. Vytahování za nať z utužené hlíny láme kořeny, varuje Minnesotská univerzita. Kalifornská univerzita doporučuje zahradní vidle nebo lopatku. Postup, který šetří úrodu:
sklízet za suchého počasí, nejlépe po několika dnech bez deště, zapíchnout rycí vidle kousek vedle řádku, nikdy přímo do kořenů, hlínu jemně nadzvednout a uvolnit, teprve potom kořen vytáhnout rukou, mrkev neházet, neotloukat a nenařezávat dužinu, nať okamžitě seříznout zhruba centimetr nad vrškem kořene.
Poslední bod má fyziologický důvod. Listy i po sklizni dál odpařují vodu a kořen kvůli nim rychle vadne.
Mrkev určenou ke skladování nemyjte. Stačí opatrně odrolit hlínu a nechat povrch oschnout ve stínu na větraném místě, obvykle několik hodin, po mokré sklizni i déle. Zahrádkáři v diskuzích doporučují rozložit kořeny v jedné vrstvě, aby vlhké kusy nepřiléhaly k sobě. Povrchovou vlhkost lze opatrně setřít suchou látkou, ale bez drhnutí, protože každá oděrka slouží jako vstupní brána pro plísně.
Hniloba ve sklepě začíná trhlinou: třídění a ukládání mrkve
Poradenská služba Univerzity v Georgii popisuje, že původci posklizňových hnilob pronikají do kořene obvykle přes mechanicky poraněná nebo oslabená pletiva. Trhlina, otlak či řez od vidlí tak fungují jako otevřené dveře. RHS dodává, že praskliny umožňují sekundární infekce včetně bakteriální měkké hniloby.
Jeden nahnilý kus v bedně zhorší stav okolních kořenů a problém se pak šíří celou zimu. Proto třídění rozhoduje víc než samotné skladovací podmínky:
Stav kořene Co s ním Celý, pevný, bez trhlin Do skladu Mělce prasklý, otlučený Spotřebovat do několika dnů Hluboce popraskaný Polévka, pečení, mražení, zavařování Nahnilý, měkký Na kompost
Ideální sklep pro mrkev je chladný a velmi vlhký. Český zahrádkářský tisk uvádí teplotu kolem 0 °C a vlhkost 90 až 95 procent. Posklizňové centrum Kalifornské univerzity v Davisu hovoří při 3 až 5 °C o skladování zralé mrkve na tři až pět měsíců s minimálními ztrátami. Rozdíl mezi zralým a nedozrálým kořenem je propastný: Virginia Tech uvádí u nezralé mrkve trvanlivost jen dva až čtyři týdny, zralá v chladu a vlhku vydrží čtyři až pět měsíců.
Uložení do vlhkého písku pomůže udržet šťavnatost. Jablka a hrušky patří jinam, plyny z ovoce podle Utahské státní univerzity způsobují hořknutí kořenů. A zásobu je potřeba každých pár týdnů prohlédnout a měknoucí kusy vyřadit dřív, než nakazí ostatní.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková