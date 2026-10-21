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Mrkev vykopaná pozdě praskne a celou zimu hnije. Správný čas prozradí bílé kořínky

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Říjen rozhoduje, zda mrkev přečká zimu ve sklepě. Kořen, který v zemi čeká příliš dlouho, tvrdne, puká a ve skladu nakazí i zdravé sousedy.
Mrkev vykopaná pozdě praskne a celou zimu hnije. Správný čas prozradí bílé kořínky

Mrkev vykopaná pozdě praskne a celou zimu hnije. Správný čas prozradí bílé kořínky

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 21.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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