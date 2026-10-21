Za socialismu stála 14 Kčs a visela v každé kuchyni u sporáku. Dnes je z ní sběratelská rarita

Muzea v Česku i na Slovensku ji dnes vystavují jako doklad každodenního života a sběratelé po ní pátrají v bazarech. Ještě nedávno přitom visela skoro v každé kuchyni a nikdo ji nebral jako cennost. Řeč je o vyšívané kuchařce, nástěnce, která babičkám chránila zeď za sporákem. Kdo ji po nich zdědil, má možná doma cennější věc, než tuší.
Z kuchyně rovnou do muzejní vitríny
Vlastivědné muzeum v Galantě na jihozápadě Slovenska má ve sbírce přes 80 takových nástěnek z okolních obcí a v roce 2020 jim věnovalo samostatnou výstavu. Nápisy na nich jsou slovensky, maďarsky, německy i česky. Letos v létě podobné textilie vystavovala galerie v Moldavě nad Bodvou.
V Česku je na přelomu let 2024 a 2025 ukázalo Regionální muzeum v Chrudimi, které je zařadilo do vánoční výstavy o kuchyních našich babiček. Muzea si těchto pláten cení jako dokladu toho, jak vypadal všední domov. Z výšivek se dá vyčíst, čemu lidé věřili, čemu se smáli a co chtěli předat dalším generacím.
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Za novější nebo ohmataná plátna, kterých je v nabídce dost, chtějí prodávající obvykle několik set korun.
Kdo shání staré ručně vyšité plátno, které přečkalo desítky let bez větších škod, musí počítat zhruba se 2 000 Kč. Nejdražší bývají kuchařky původem ze Sudet, u kterých dražba skončí i na 2 500 Kč.
Ceny podle typu kuchařky v kostce:
Kuchařka Za kolik se prodává Novější nebo ohmataná Obvykle několik set korun Stará, ručně vyšitá, bez větších vad Zhruba 2 000 Kč Původem ze Sudet V dražbě až 2 500 Kč Módu odstartovala proměna kuchyní Přečtěte si také: Maďarky to dělají po generace. 1 lžička do gulášové polévky a chutná, jako by se táhla na plotně celý den
Kolébkou vyšívaných nástěnek je Německo, kde se objevily v posledních letech 19. století. Do českých zemí se móda přenesla po roce 1900. Jako první ji přijaly městské domácnosti, na vesnice pronikla se zpožděním.
Rozšíření pomohlo, že se kuchyně tehdy od základu měnila. Místo otevřeného ohniště v černé kuchyni se začalo vařit na sporáku, zdi dostaly bílý nátěr a hospodyně začaly dbát i na to, jak místnost vypadá. Plátno pověšené nad plotnu zachytilo mastnotu a páru, takže výmalba vydržela déle, a někde posloužilo i k zakrytí oprýskané zdi.
Největší rozmach zažily nástěnky v meziválečném období, kdy si domácnosti po celé střední Evropě pořizovaly modernější kuchyňské vybavení. V řadě bytů pak visely až do devadesátých let.
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V obchodě se většinou kupovala jen tenká bílá bavlna s natištěným motivem. Jehlu a přízi pak vzala do ruky hospodyně sama, takže útulnou kuchyň měla za minimum peněz i rodina, které na ozdoby moc nezbývalo.
Šilo se křížkovým, stonkovým nebo plným stehem. Převládala modrá a červená příze, méně často černá.
Hospodyně si kuchařku většinou vyšila sama na levné bavlně s předtištěným motivem. Ilustrační foto. Moudra nad plotnou
Texty vycházely z každodenních starostí hospodyně a nejčastěji chválily pořádek v domácnosti. Jiné nabízely zbožné rčení, ponaučení do života nebo vtipný veršík. Mezi předlohami, které se podle starých vzorů tisknou dodnes, najdete třeba heslo „Pořádek a čistota“ nebo staré rčení, že se podle kuchyně pozná hospodyně.
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Kolem nápisů přibyly i drobné vyšívané obrázky. Předlohou pro některé z nich byly malované kachle z nizozemského Delftu, což by v české kuchyni čekal málokdo.
Původní kus, nebo nová výšivka?
Látky s natištěnou předlohou se dál prodávají za něco přes 100 Kč a spousta lidí podle historických motivů vyšívá dodnes. Za takovou novější výšivku nabídnou sběratelé mnohem méně než za kuchařku, která v babiččině kuchyni opravdu visela.
Nejvíc ocení původní ruční práci, která se dochovala v dobrém stavu. Než se zděděného plátna zbavíte, vyplatí se ho proto vyndat ze skříně a pořádně si ho prohlédnout.
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Zdroje: https://www.chatar-chalupar.cz/vysivane-kucharky/, https://www.teraz.sk/trnavsky-kraj/galanta-leto-sa-v-muzeu-nesie-v-znamen/478682-clanok.html, http://kaivatvorenicko.blogspot.com/2018/05/vysivane-kucharky.html, https://www.ckkk.sk/aktuality/na-stenu-utkane-v-srdci-uchovane/, http://eshop.tradicednes.cz/tradicni-lidova-kultura/tradicni-vysivane-kucharky-textilni-nastenky-predlohy, https://chrudimsky.denik.cz/zpravy-region/vanoce-v-kuchyni-nasich-babicek-nostalgii-navodi-nova-chrudimska-vystava/, https://cooky.cz/stare-vysivane-kucharky-vzacna-cena-hodnota-sberatele/