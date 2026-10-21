Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do knedlíkového těsta a nikdy se nerozvaří

Bramborový knedlík patří k přílohám, které se doma vaří s respektem. Kdo ho někdy vylovil z hrnce rozpadlý na cucky, ví, jak rychle umí pokazit celý nedělní oběd. Pomoct přitom může surovina, která v kuchyni obvykle leží pár poliček od mouky.
Zda po ní sahaly už naše prababičky, se dnes dá těžko doložit. V osvědčených receptech na bramborové knedlíky se však objevuje pravidelně a zkušení kuchaři ji berou jako pojistku. Zázrak sama neudělá, pár dalších zásad musíte dodržet i tak. Šance, že knedlík vydrží v celku, ale díky ní roste.
Obyčejný bílý prášek ze spíže
Tou surovinou je bramborový škrob, kterému mnohé recepty říkají podle známé značky prostě Solamyl. Do těsta se přidává k bramborám, krupičce, vejci a soli, a to jen v malém množství.
Přečtěte si také: Ani cukr, ani skořice. Jablečný štrúdl bude voňavý díky 1 surovině, kterou přidávaly naše babičky Bramborový škrob v těstě vyrovná nedostatek u várek brambor, které samy nemají dost škrobu na to, aby hmotu podržely. Ilustrační foto.
Může to znít zvláštně, protože brambory patří mezi plodiny na škrob nejbohatší. Ne každá várka ho ale má dost na to, aby těsto podržela sama. Trocha škrobu z krabice tenhle nedostatek vyrovná.
Proč knedlík drží pohromadě
Ve studené vodě se škrob nerozpustí. Jakmile se ale zahřeje spolu s vodou, změní se v hustý maz, a právě proto se jím zahušťují omáčky nebo domácí puding. Velkou předností škrobu je, že dobře poutá vodu.
V knedlíku odvede podobnou práci. Brambory při zpracování pouštějí šťávu a škrob část této vlhkosti na sebe naváže, takže hmota zůstane pevnější.
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Recepty obvykle uvádějí jednu lžíci škrobu na kilogram brambor. Jedna lžička tak odpovídá zhruba třetině kila brambor, na půl kilogramu vyjde asi půl lžíce. Vedle stovek gramů krupičky jde o nepatrné množství.
Škrob ovšem nepřebírá roli hlavního pojiva. Tu má dětská krupička nebo hrubá mouka, se kterými se nevyplácí šetřit, protože při jejich nedostatku se knedlík rozvaří i se škrobem. Recepty se shodují zhruba na 400 gramech krupičky nebo mouky na kilogram brambor. Hladkou mouku vynechte, knedlíky s ní bývají lepivé a měkké.
Krupičku zapracovávejte po menších dávkách a hněťte jen do chvíle, kdy hmota drží tvar a na prstech po ní zůstává jen minimum. Přehánět to ale nemá smysl ani opačným směrem. Při přemíře pojiva knedlík ztratí vzdušnost a na talíři je pak tuhý a hutný.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Surovina Množství na kilogram brambor Co dělá v těstě Bramborový škrob obvykle 1 lžíce naváže část vlhkosti z brambor, hmota zůstane pevnější Dětská krupička nebo hrubá mouka zhruba 400 g hlavní pojivo, při jejím nedostatku se knedlík rozvaří i se škrobem Hladká mouka vynechat knedlíky s ní bývají lepivé a měkké Těsto měkne? Sáhněte po škrobu
Bramborové těsto tím víc měkne, čím déle leží. Na vině je hlavně sůl, která z nastrouhaných brambor vytahuje šťávu, a hmota se pak začne roztékat a chytat se všeho, čeho se dotkne. Proto nejdřív postavte na sporák hrnec s vodou a do brambor se pusťte, až když se voda vaří. Na vále pak neotálejte.
I v téhle chvíli přijde škrob vhod. Malá dávka zapracovaná do povolující hmoty ji znovu zpevní. Pak už rovnou tvarujte šišky. Tenká vrstva škrobu na vále i na dlaních navíc zabrání tomu, aby se k nim těsto lepilo.
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Častou příčinou rozvařeného knedlíku jsou teplé brambory. Ideální je uvařit je ve slupce už večer předem a do rána je nechat v chladničce, aby byly studené skrz naskrz. Na struhadle s nimi pak bude i méně práce. Z vlažných brambor těsto rychle řídne a ve vodě se rozpadá, ať do něj přidáte cokoli.
Brambory uvařené ve slupce už večer předem by měly do rána vychladnout v lednici, jinak těsto rychle řídne. Ilustrační foto. Zdroj: Oleh Korzh / Pexels.
Brambory by navíc měly být co nejsušší. „Všechna přebytečná tekutina naruší konzistenci knedlíku,“ uvedl pro web Kuchařka pro dceru Petr Kosiner, šéfkuchař, který dohlíží na výrobu Knedlíků Láznička.
Pozor si dejte i na první minuty vaření. Knedlíky po vložení do vody nejprve leží u dna a hrozí, že k němu přilnou. Krátce nato pod ně proto zajeďte vařečkou a uvolněte je. Když tohle všechno dodržíte, lžíce škrobu je jen pojistka navíc, díky které můžete knedlíky vařit s klidnou hlavou.
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Zdroje: https://www.dumazahrada.cz/clanek/jak-udelat-bramborove-knedliky-aby-se-nerozvarily-20220218.html, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jednoduchy-bramborovy-knedlik-30001208.html, https://babinet.cz/magazin/clanek-37146-proc-ridne-bramborove-testo-tahle-chyba-kazi-knedliky-i-zkusenym-kucharkam, https://www.toprecepty.cz/clanky/7416-jak-zajistit-aby-se-bramborove-knedliky-pri-vareni-nerozpadly-je-nutne-pouzit-spravnou-mouku-a-vyzkouset-muzeme-i-trik-s-octem/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/chyby-pri-priprave-bramborovych-knedliku-a-jak-na-ne/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Škrob, https://www.ametyst21.cz/wp-content/uploads/2025/05/Aktivita_-Bramborovy-skrob.pdf, https://www.kucharkaprodceru.cz/bramborovy-knedlik-recept/