Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do knedlíkového těsta a nikdy se nerozvaří

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bramborový knedlík patří k přílohám, které se doma vaří s respektem. Kdo ho někdy vylovil z hrnce rozpadlý na cucky, ví, jak rychle umí pokazit celý nedělní oběd. Pomoct přitom...
Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do knedlíkového těsta a nikdy se nerozvaří

Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do knedlíkového těsta a nikdy se nerozvaří

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 04:27

Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Ani mléko, ani máslo. Bramborová kaše bude krémová jako z restaurace, když do ní přidáte 1 věc z lednice
Ani mléko, ani máslo. Bramborová kaše bude krémová jako z restaurace, když do ní přidáte 1 věc z lednice
Švagrová nevěřila, že tenhle švestkový koláč peču bez droždí. Na oslavě zmizel první a recept chtěla celá rodina
Švagrová nevěřila, že tenhle švestkový koláč peču bez droždí. Na oslavě zmizel první a recept chtěla celá rodina

Na rodinné oslavě se jako první obvykle ztratí to nejobyčejnější pečení. Švestkový koláč, který vypadá jako...

Babiččin trik na svatomartinskou husu funguje na jistotu. Stačí 1 lžíce do pekáče a maso bude měkké jako máslo
Babiččin trik na svatomartinskou husu funguje na jistotu. Stačí 1 lžíce do pekáče a maso bude měkké jako máslo

Husa na pekáči voní celým domem, kůrka se leskne a pak přijde první řez. Kdo už jednou zápasil u svátečního...

Ani ocet, ani cukr. Nakládané okurky zůstanou křupavé celou zimu díky 1 lístku ze zahrady
Ani ocet, ani cukr. Nakládané okurky zůstanou křupavé celou zimu díky 1 lístku ze zahrady

Kdo někdy v lednu otevřel sklenici domácích okurek a místo křupnutí ucítil v puse rozměklou dužinu, zná to...

Za socialismu stála 14 Kčs a visela v každé kuchyni u sporáku. Dnes je z ní sběratelská rarita
Za socialismu stála 14 Kčs a visela v každé kuchyni u sporáku. Dnes je z ní sběratelská rarita

Muzea v Česku i na Slovensku ji dnes vystavují jako doklad každodenního života a sběratelé po ní pátrají v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.