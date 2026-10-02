V Moldavě hrozí před volbami opakování volebního turismu

Malá obec Moldava v Krušných horách se zhruba 150 voliči čelí před říjnovými komunálními volbami podezření z volebního turismu. Podle Seznam Zpráv tam podnikatel vodí neznámé lidi s nově podepsanými nájemními smlouvami, kteří si chtějí zařídit trvalý pobyt. Starosta David Leitermann (Moldava pro život) serveru sdělil, že obec zatím identifikovala minimálně 20 lidí s fiktivním trvalým pobytem, přičemž někteří se hlásí do zchátralé ruiny na okraji obce.
Jde o bývalou podnikovou chatu Báňské stavby v Novém Městě u Moldavy, kterou starosta popsal jako neobyvatelné staveniště s neomítnutými stěnami, zaprášenými okny a zničenou podlahou. Budova patří firmě Dessym, jejímiž majiteli jsou podle Seznam Zpráv Iveta Boudišová a Jaroslav Pok, bývalý starosta obce. Oba kandidovali v minulých komunálních volbách za SPD. Letos se o mandát uchází pouze Boudišová, a to jako jednička kandidátky strany Hlas obce. Dva lidé z této kandidátky mají trvalé bydliště právě v dané budově, jeden pak přímo na obecním úřadu.
Boudišová na dotazy Seznam Zpráv prostřednictvím sociální sítě neodpověděla. Pok se reportérovi na místě odmítl věnovat slovy: „Běžte otravovat někam jinam."
Leitermann dále upozornil, že firma Dessym dluží obci bezmála 100 000 korun za nezaplacenou vodu a odpady, a to jak v hotelu Ján, tak ve zmíněné chatě. Většina lidí z kandidátky Hlasu obce má podle něj vůči obci také dluhy.
Policie v Ústeckém kraji v souvislosti s nadcházejícími volbami prověřuje celkem dva případy z trestněprávního hlediska, potvrdil policejní mluvčí Kamil Marek. Volby se konají 9. a 10. října.
Moldava má s volebním turismem čerstvou zkušenost. Soud po volbách v roce 2022 nařídil jejich opakování, protože tehdejší starostka nechala ze seznamu voličů vyškrtnout lidi, kteří v obci fakticky nežili. Při původním hlasování zvítězilo SPD, po opakovaném lednovém hlasování v roce 2023 ale skončilo poslední s jediným mandátem. Leitermann nyní odhaduje, že dosavadní počet přihlášených lidí výsledek voleb zásadně neovlivní, a příští týden, kdy má úřad znovu otevřeno, čeká „mnohem větší nájezd".
Zdroj: Seznam Zprávy, ČTK