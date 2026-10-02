Policie pátrá po třináctileté dívce z Aše, která zmizela ve středu odpoledne

Policie pátrá po třináctileté dívce z Aše, která zmizela ve středu odpolednePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
policie
Článek byl publikován 02.10.2026 07:00
Začátek října překvapil Česko letními teplotami. Podle Českého hydrometeorologického ústavu dosáhlo nebo...
Armáda zahájila ženijní a chemický průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v polovině září a...
Malá obec Moldava v Krušných horách se zhruba 150 voliči čelí před říjnovými komunálními volbami podezření...
Liberecký Tajch, oficiálně Vesecký rybník, se tento týden začal vypouštět. Státní podnik Povodí Labe...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →