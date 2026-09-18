Syn Lucie Bílé se pustil do Karla Gotta: Fešák Filip měl přitom v plánu přesný opak

Filip Kratochvíl vstoupí do muzikálu Obyčejná holka jako herec i zpěvák. Místo lehčí písně dostal dva duety Karla Gotta.
Filip Kratochvíl byl dosud pro veřejnost spíš člověkem od kamery, produkce a divadelního provozu. Zkrátka někdo, kdo se kolem představení pohybuje, ale nestojí v hlavním světle. Teď se jeho pozice mění. V muzikálu Obyčejná holka se postaví přímo před publikum, navíc po boku své matky Lucie Bílé a jejího partnera Radka Filipiho, jak jsme na In-Lifestyle zaznamenali.
Premiéra je naplánovaná a Filip nebude jen okrajová figura
Muzikál Obyčejná holka bude mít premiéru 17. září v Divadle Lucie Bílé. Kratochvíl v něm ztvární Ondru, jednu z hlavních postav. Jeho účast tedy rozhodně nebude jen krátkým rodinným mihnutím nebo zdvořilým cameem pro známou tvář. V projektu, který je se jménem Lucie Bílé propojený opravdu těsně, dostane poměrně výrazný prostor.
Lucie Bílá se podle Rádia Blaník představí bez alternace a rovnou ve dvojroli. Hrát bude slavnou zpěvačku Rebeku Gray a švadlenku Dášu. Děj stojí na setkání dvou odlišných světů a na záměně, z níž se postupně rozmotává série nedorozumění. Pro Filipa Kratochvíla je to poměrně ostrý nástup. Nevpluje do nenápadného repertoárového titulu, ale do osobního projektu, kolem kterého se bude od prvních zkoušek i rozhovorů soustředit víc pozornosti.
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Místo opatrného začátku přišly dva duety Karla Gotta
Nejčastěji se teď připomíná moment, který Kratochvíl popsal bez zbytečného dramatizování. V rozhovoru pro Aplausin.cz řekl: „Já jsem si uvědomil, že tam vlastně zpívám, a řekl jsem jim: Prosím vás, zpívám poprvé, dejte mi něco jednoduchýho.“ Reakce produkce podle něj byla stručná: „Tady máš Gotta.“ Sám k tomu pak dodal už jen: „Paráda.“
Je to drobná historka ze zákulisí, ale říká docela dost. Karel Gott v české populární hudbě pořád představuje měřítko, které se nedá obejít jen odvahou a dobrým úmyslem. Vyžaduje techniku, jistou frázi, přesnost i klid. Dostat pro první větší pěveckou zkušenost dva duety Karla Gotta může působit jako pocta, zároveň je to úkol, který člověka moc nenechá vydechnout. V muzikálu se navíc hlas nedá dodatečně vyčistit ve studiu. Musí vyjít ten večer, před sálem, v tempu představení a ještě tak, aby nepřekážel příběhu.
Zkouška, která nebude vůbec jednoduchá
Kratochvíl se dostává do situace, kterou děti známých rodičů dobře znají, i když o ni často nestojí. Když výkon nevyjde, srovnávání přijde okamžitě. Když vyjde, část publika stejně začne řešit, jestli by podobnou příležitost dostal i bez známého příjmení. U Filipa Kratochvíla je přitom podstatné ještě něco jiného: o výraznou publicitu nestojí a raději by zůstal neznámý. Tato role ho ale z klidnějšího prostoru vytáhne velmi rychle.
Do premiéry se samozřejmě promítá i rodinná linka. Na záběrech z tiskové konference, které se objevily na Instagramu, stojí vedle Lucie Bílé právě její syn a také Radek Filipi. Diváci tak nebudou sledovat pouze nový muzikál, ale nevyhnutelně i vztahy, které nejsou napsané jen ve scénáři. U takového obsazení se tomu divadlo vyhne jen těžko.
Obyčejná holka přitom není malý vedlejší projekt, na kterém se dá bez většího rizika zkoušet. Pracuje s písněmi z repertoáru Lucie Bílé a vzniká také jako součást oslav jejího jubilea. Očekávání tak budou vysoko ještě dřív, než se poprvé zvedne opona, a to kvůli názvu, obsazení i načasování.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Syna Lucie Bílé čeká těžká výzva. Filipu Kratochvílovi vybrali písně Karla Gotta byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.