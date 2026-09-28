Češi vyhazují obyčejné zahradní vidle. Pořizují vychytávku, která usnadní práci o polovinu

Když se zahrádka změní v bojiště s hlínou
Každý, kdo se pokusil na jaře prokypřit zanedbané záhony, zná tu frustraci. Půda ztvrdlá jako beton, prorostlá plevelem a zhutněná po zimě – a vy s klasickými vidlemi v ruce víte, že vás čekají hodiny dřiny. Záda bolí, dlaně pálí a výsledek? Sotva pár metrů čtverečních za odpoledne.
Pro větší pozemky nad dva tisíce metrů čtverečních se vyplatí motorový kultivátor, ale na běžnou zahrádku je to jako střílet z děla na vrabce. Takové přístroje jsou drahé, hlučné, těžké – a navíc narušují hlubší vrstvy půdy, kde žijí prospěšné organismy. Jenže co když existuje něco mezi těmito extrémy?
Francouzský vynález, který dobývá zahrady
Odpověď přišla už v padesátých letech minulého století z Francie, kde zahradník André Grelin vymyslel nástroj zvaný grelinette. Široké rycí vidle s devíti zuby a dvěma rukojeťmi dnes zažívají renesanci – a ne náhodou. Model Walensee kombinuje princip grelinette s inovací: má dvojitou sadu zubů.
Šedé zuby zabodáváte do země, šlápnete na oranžovou příčku celou vahou těla. Pak stačí zatáhnout za rukojeti směrem k sobě – a oranžové zuby projedou půdou jako hřeben vlasy. Výsledek? Prokypřená hlína, vytrhané plevele a žádné bolesti zad. Celý pohyb využívá váhu vašeho těla místo síly paží.
Uživatelé na americkém trhu dali tomuto nástroji za necelých devadesát dolarů hodnocení 4,4 hvězdičky z pěti. „Druhá sada vidlí odvádí skvělou práci při rozrušování zhutněné půdy. A je to tak snadné na použití, dokonce i na té lehce kamenité jílovité půdě, se kterou musím pracovat v Severní Karolíně. Kéž bych tohle viděl před několika dekádami.“ píše jeden z ověřených recenzentů.
Proč to funguje lépe než běžné vidle
Tradiční zahradní vidle mají čtyři až pět zubů a krátkou rukojeť. Musíte se shýbat, zvedat těžkou hlínu a opakovat stejný pohyb stovky krát. To je recept na bolesti bederní páteře a unavené svaly předloktí.
Široké rycí vidle fungují na principu páky. Vysoké rukojeti (u modelu Walensee téměř metr) vám umožňují pracovat ve vzpřímené poloze. Devět dlouhých zubů najednou zpracuje mnohem větší plochu než klasické vidle – a díky tomu pokryjete záhon třikrát rychleji.
Navíc neotáčíte půdu vzhůru nohama jako při kopání nebo orbě. Jen ji nadzvednete a prokypříte, takže neničíte přirozenou strukturu půdních vrstev ani mikroorganismy, které v ní žijí. Pro ekologické zahradničení je to ideální volba.
Několik uživatelů upozornilo, že i když je nástroj ergonomický, první hodina práce s ním je pořádná fyzická zátěž. Vyšší lidé si někdy stěžovali, že by uvítali ještě delší rukojeti. Přesto většina recenzí zní nadšeně – zvlášť od těch, kdo se potýkají s těžkou jílovitou půdou.
Jak s tím pracovat a co zvládne
Model Walensee se liší od klasické grelinette jedním detailem: má jednu centrální rukojeť ve tvaru T místo dvou samostatných. Můžete ji uchopit shora nebo po stranách podle toho, co vám vyhovuje.
Pokud chcete jen provzdušnit půdu před setím, stačí zabodnout zuby, zatlačit je dolů vahou těla a rukojeti naklopit k sobě. Zuby se vysunou a půda zůstane nakypřená. Když potřebujete vytrhat trávník nebo hustě zarostlý plevel, musíte rukojeti stáhnout až k zemi – pak se celá drť vyškube i s kořeny.
Výrobce sice varuje před používáním na kořenech stromů nebo v půdě plné velkých kamenů, ale někteří uživatelé hlásí, že s nástrojem úspěšně vykopali i balvany. Pro běžnou zahrádkářskou práci je to každopádně mnohem šetrnější a rychlejší metoda než elektrický kultivátor.
Není to zázračná hůlka – stále musíte vynaložit fyzickou energii. Ale namísto boje s těžkými vidlemi a bolavými zády dostanete nástroj, který využívá mechaniku ve váš prospěch. A to je přesně to, co moderní zahradnictví potřebuje: chytré řešení místo hrubé síly.
Zdroje článku: La grelinette, houz.no, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková