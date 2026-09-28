Fedor Emelianenko slaví padesátiny. Legenda MMA stále nevylučuje návratPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fedor Emelianenko slaví padesátiny. Legenda MMA stále nevylučuje návrat
Javier Mendez, dlouholetý trenér Khabiba Nurmagomedova, veřejně ocenil práci OKTAGONu. Pochvala přišla po...
Fanoušek si při setkání s Joshem Hokitem sám řekl o škrcení. Bojovník těžké váhy UFC mu vyhověl a muž po...
Frédéric Vosgröne šel proti Karlosovi Vémolovi poprvé do catchweightu do 89 kilogramů. Po porážce na TKO...
Tamerlan Dulatov ve Frankfurtu vytáhl při nástupu palestinskou vlajku, přestože věděl, že tím poruší...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →