Dvě lžičky rozdrcených vaječných skořápek do vody a orchidej nasadí květy, které jí vydržely celé měsíce. Postup je na 5 minut

Ano, rozlámané skořápky z ranní snídaně se mohou proměnit v účinné hnojivo pro vaše milované orchideje. Trik spočívá v jejich bohatém obsahu vápníku, který může vyživovat vaše rostliny a vést k častějšímu a živějšímu kvetení, jak radí web
Express. Vaječné skořápky jako hnojivo: Proč fungují?
Vaječné skořápky jsou fantastickým zdrojem uhličitanu vápenatého, klíčového minerálu, který posiluje strukturu rostlin. Vápník je
nezbytný pro vývoj kořenů a celkové zdraví rostlin. Pomáhá vytvářet silné buněčné stěny, což rostlině podle informací z webu OrchidRepublic umožňuje účinněji přijímat živiny.
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Orchideje sice nepotřebují velké množství vápníku, ale malé dávky dodávané drcenými vaječnými skořápkami mohou výrazně radí zahradnice Milada K. z Třebíče. Kromě toho obsahují také stopové prvky, jako je hořčík a draslík, které dále prospívají zdraví vašich rostlin. posílit jejich růst a cyklus kvetení,“ Zdroj fotografie: Depositphotos Pokud máte rádi vejce, určitě byste neměli vyhazovat jejich skořápky. Na zahradě vám totiž mohou opravdu skvěle pomoci. Jak vyrobit hnojivo z vaječných skořápek
Vytvoření účinného hnojiva z vaječných skořápek pro vaše orchideje je překvapivě snadné a vyžaduje pouze několik kroků:
Začněte tím, že si v kuchyni nasbíráte vaječné skořápky. Po rozbití vajec skořápky důkladně opláchněte, abyste odstranili veškeré zbytky vajec. Tento krok je důležitý, abyste předešli přilákání škůdců nebo vzniku nepříjemného zápachu. Očištěné skořápky položte na plech a vložte je na 5 až 10 minut do trouby při nízké teplotě (asi 90 °C). Tím skořápky nejen vysušíte, ale také odstraníte případné přetrvávající bakterie nebo plísně, které by mohly poškodit vaše rostliny. Rozdrťte vaječné skořápky
Jakmile jsou skořápky suché a křehké, rozdrťte je na jemný prášek. Můžete použít hmoždíř a tlouk, mixér nebo skořápky jednoduše vložit do plastového sáčku a rozdrtit je válečkem. Čím je prášek jemnější, tím lépe se promísí s půdou a uvolní živiny.
Zdroj fotografie: Freepik Orchideje, které jsou proslulé svou křehkou a exotickou krásou, často vyžadují precizní péči, aby se jim dařilo a kvetly.
Pro přípravu tekutého hnojiva vezměte dvě čajové lžičky rozdrceného prášku z vaječných skořápek a přidejte ho do asi 600 ml (zhruba 2,5 šálku) převařené vody.
Směs nechte alespoň 24 hodin odstát, aby se vápník vyluhoval do vody. Jakmile je roztok připraven, přeceďte jej a použijte jako zálivku. Během vegetačního období s ním rostliny zalévejte každých 14 dní, mimo něj pak jednou za měsíc. O další tipy pro pěstování těchto nádherných pokojových rostlin se Chalupáři-Zahrádkáři nedávno podělili například zde.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři