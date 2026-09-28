Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Reinders prožil ve Frankfurtu večer snů. Vyhráli Kozma i Vémola

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
André Reinders odjížděl z OKTAGONu 94 se dvěma výhrami svých svěřenců. Karlos Vémola ukončil Frédérica Vosgröneho a David Kozma Christiana Eckerlina před téměř 60 tisíci diváky ve Frankfurtu.
Reinders prožil ve Frankfurtu večer snů. Vyhráli Kozma i Vémola

Reinders prožil ve Frankfurtu večer snů. Vyhráli Kozma i Vémola

Zdroj: Oktagon
Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Brichta se ostře pustil do Roušala i Slovákové
Brichta se ostře pustil do Roušala i Slovákové
Khabibův trenér chválí OKTAGON. Mendez ocenil jeho růst v Evropě
Khabibův trenér chválí OKTAGON. Mendez ocenil jeho růst v Evropě

Javier Mendez, dlouholetý trenér Khabiba Nurmagomedova, veřejně ocenil práci OKTAGONu. Pochvala přišla po...

Fanoušek chtěl vyzkoušet škrcení od bojovníka UFC. Hokit ho poslal do bezvědomí
Fanoušek chtěl vyzkoušet škrcení od bojovníka UFC. Hokit ho poslal do bezvědomí

Fanoušek si při setkání s Joshem Hokitem sám řekl o škrcení. Bojovník těžké váhy UFC mu vyhověl a muž po...

Fedor Emelianenko slaví padesátiny. Legenda MMA stále nevylučuje návrat
Fedor Emelianenko slaví padesátiny. Legenda MMA stále nevylučuje návrat

Jedna z největších těžkých vah historie MMA slaví 50. narozeniny. Emelianenko ukončil kariéru v roce 2023,...

Vémola viděl u Vosgröneho problém. Podle něj nezvládl shazování
Vémola viděl u Vosgröneho problém. Podle něj nezvládl shazování

Frédéric Vosgröne šel proti Karlosovi Vémolovi poprvé do catchweightu do 89 kilogramů. Po porážce na TKO...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.