Reinders prožil ve Frankfurtu večer snů. Vyhráli Kozma i VémolaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Reinders prožil ve Frankfurtu večer snů. Vyhráli Kozma i Vémola
Javier Mendez, dlouholetý trenér Khabiba Nurmagomedova, veřejně ocenil práci OKTAGONu. Pochvala přišla po...
Fanoušek si při setkání s Joshem Hokitem sám řekl o škrcení. Bojovník těžké váhy UFC mu vyhověl a muž po...
Jedna z největších těžkých vah historie MMA slaví 50. narozeniny. Emelianenko ukončil kariéru v roce 2023,...
Frédéric Vosgröne šel proti Karlosovi Vémolovi poprvé do catchweightu do 89 kilogramů. Po porážce na TKO...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →