V jednačtyřiceti letech a s železnou deskou v čelisti. Karlos Vémola ukázal Frankfurtu, kdo je Terminátor

- Vémola porazil Vosgröneho technickým K.O. dvanáct vteřin před koncem druhého kola.
- Němec, který všech pět předchozích zápasů vyhrál submisí, poprvé v kariéře prohrál.
- Terminátor ubránil všechny pokusy o páky a škrcení a soupeře drtil údery na zemi.
- Do klece se vrátil po patnácti měsících v důchodu, přípravu začínal na 112 kilogramech.
- Po zápase oznámil, že chce bojovat dál.
Nástup s korunou a Karlem Gottem
Na fotbalovém stadionu Eintrachtu Frankfurt se na Vémolu nebučelo, přestože šel proti domácímu bojovníkovi. Olomoucký rodák nastoupil v tradiční masce Terminátora s korunou na hlavě a do klece ho vyprovodila německá verze písně Karla Gotta Být stále mlád. V rohu mu fandil i Will Fleury, jeden z jeho bývalých soupeřů.
Samotný zápas pak připomínal přesný opak toho, čeho se experti obávali. Varovali, že na zemi nesmí spěchat, protože Vosgröne je držitel černého pásu v brazilském jiu-jitsu a nebojí se riskovat ani ze spodní pozice. Jenže Vémola ho takedownem poslal na záda hned v úvodu a pak už jen drtil.
Zemař, který se nedostal ke slovu
Podle online reportáže iSportu ubránil Vémola v prvním kole všechny soupeřovy pokusy o páky a škrcení a zasypal ho spoustou tvrdých úderů. Vosgröne mohl být rád, že se vůbec dočkal přestávky.
Ve druhém kole se Němec dokázal postavit, ale Vémola ho dominoval i v klinči u pletiva. Soupeř krvácel z nosu, Terminátor přidával kolena a tvrdé údery. V závěru ho znovu hodil na zem a zasypal údery, proti kterým se Vosgröne už nedokázal bránit. Rozhodčí zápas ukončil dvanáct vteřin před koncem kola.
Za výkonem přitom stála náročná příprava. Vémola začínal na 112 kilogramech, ještě v pondělí měl osm kilo nad limitem a nakonec navážil přesně 89. Do zápasu šel i se železnou deskou v čelisti. Kontrolu u lékaře si podle svých slov odložil až na dobu po zápase.
Důchod může počkat
Ještě před pár měsíci přitom žádný další zápas neplánoval. Kariéru ukončil v červnu 2025 vítězstvím nad Attilou Véghem v Edenu, pak ale přišla Vosgröneho výzva. Tu přijal přímo v kleci v Kolíně nad Rýnem a od té doby neandrtálec sliboval Vémolovi tvrdý pád. Vémola dříve přiznal, že mu příprava pomohla projít náročným obdobím v osobním životě. „Já před nimi utíkám do gymu, do té přípravy. A to mě zachraňuje a vysvobozuje,“ řekl v podcastu iSport Fight!.
Po zápase v kleci poděkoval svým trenérům a oznámil, že chce jít do dalšího zápasu. Otázkou zůstává kdy. Oktagon během večera ohlásil jubilejní stý turnaj na 29. prosince v pražské O2 areně, kde se o titul utkají Jotko s Muradovem. Vémola už před zápasem naznačil, že by se na této akci mohl objevit.
Kompletní kartu a výsledky dalších zápasů najdete v našem přehledu turnaje Oktagon 94.