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V jednačtyřiceti letech a s železnou deskou v čelisti. Karlos Vémola ukázal Frankfurtu, kdo je Terminátor

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„Až Neandrtálce zmlátím, tak za ním přijdu a poděkuju mu,“ sliboval Karlos Vémola před návratem do klece. Ve Frankfurtu slovo dodržel. Jednačtyřicetiletý Terminátor před zhruba šedesáti tisíci diváky zdemoloval dosud neporaženého Frédérica Vosgröneho a ukončil ho ve druhém kole.
V jednačtyřiceti letech a s železnou deskou v čelisti. Karlos Vémola ukázal Frankfurtu, kdo je Terminátor

V jednačtyřiceti letech a s železnou deskou v čelisti. Karlos Vémola ukázal Frankfurtu, kdo je Terminátor

Zdroj: OKTAGON MMA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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