Fanoušek chtěl vyzkoušet škrcení od bojovníka UFC. Hokit ho poslal do bezvědomíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fanoušek chtěl vyzkoušet škrcení od bojovníka UFC. Hokit ho poslal do bezvědomí
Javier Mendez, dlouholetý trenér Khabiba Nurmagomedova, veřejně ocenil práci OKTAGONu. Pochvala přišla po...
Jedna z největších těžkých vah historie MMA slaví 50. narozeniny. Emelianenko ukončil kariéru v roce 2023,...
Frédéric Vosgröne šel proti Karlosovi Vémolovi poprvé do catchweightu do 89 kilogramů. Po porážce na TKO...
Tamerlan Dulatov ve Frankfurtu vytáhl při nástupu palestinskou vlajku, přestože věděl, že tím poruší...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →