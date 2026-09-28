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Zamiokulkas přežije i měsíc bez vody a roste ve tmě. Většina lidí ho ale zabije jedinou chybou při zalévání

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I vy si můžete vypěstovat bujnou a živou rostlinu, jež vám bude přinášet radost po dlouhá léta. Stačí vsadit na zamiokulkas.
Zamiokulkas přežije i měsíc bez vody a roste ve tmě. Většina lidí ho ale zabije jedinou chybou při zalévání

Zamiokulkas přežije i měsíc bez vody a roste ve tmě. Většina lidí ho ale zabije jedinou chybou při zalévání

Zdroj: Judgefloro / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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