Zamiokulkas přežije i měsíc bez vody a roste ve tmě. Většina lidí ho ale zabije jedinou chybou při zalévání

Zamiokulkas alias kulkas zamiolistý je známý svou schopností přizpůsobit se téměř jakémukoli prostředí, což z něj činí
neuvěřitelně odolnou rostlinu pro vnitřní prostory. Tato rostlina pochází z východní Afriky a vyvinula se tak, aby odolávala snad všem náročným podmínkám – od slabého osvětlení až po sucho. Dařit se jí tak bude i u vás doma. Jak pěstovat zamiokulkas
I když snese i slabé osvětlení, nejlépe se mu daří na jasném, nepřímém světle. Vyvarujte se však jeho umístění na přímém slunci, protože to může způsobit popálení listů. A
ani se zálivkou to není nijak složité, jak píše web AbecedaZahrady. Tato rostlina totiž doslova miluje, když je zanedbávána! Proto ji zalévejte spíše střídmě, pouze když je vrchní centimetr půdy suchý. Přelévání je jedním z mála způsobů, jak jí uškodit. Zdroj fotografie: Pixabay I když snese i slabé osvětlení, nejlépe se mu daří na jasném, nepřímém světle.
A pohlídat se vyplatí i umístění. I když téhle nenáročné pokojovce vyhovují běžné teploty v domácnosti, ideálně mezi 15-24 °C, je citlivá na studený průvan a náhlé změny teplot. Na to také myslete, než ji umístíte někam do domu.
V čem zamiokulkas pěstovat
Ideální je dobře propustná směs zeminy, například ta, určená pro kaktusy nebo sukulenty. Díky tomu se kolem kořenů nebude hromadit přebytečná voda, která by mohla vést k jejich hnilobě.
Zdroj fotografie: Pixabay Pokud jste se někdy potýkali s problémem udržet nějakou rostlinu při životě nebo prostě jen hledáte nenáročný doplněk svého domova, zkuste zamiokulkas. Jak přesazovat zamiokulkas: Průvodce krok za krokem
Přesazování zamiokulkas je snadný proces, který by se měl provádět každé 2 až 3 roky nebo když zjistíte, že kořeny přerostly stávající nádobu. Pro úspěšné přesazení postupujte podle následujících kroků:
Vyberte květináč o 1-2 velikosti větší v průměru, než je ten současný. Ujistěte se, že má odtokové otvory, aby se v něm nehromadila voda. Použijte směs určenou pro sukulenty nebo kaktusy. Na dno květináče přidejte vrstvu oblázků nebo malých kamínků, aby se zvýšila drenáž. Opatrně vyjměte rostlinu z jejího stávajícího květináče. Pokud to nejde, poklepejte na stěny květináče nebo použijte nůž k uvolnění okrajů. Zkontrolujte, zda kořeny nevykazují známky hniloby nebo poškození a v případě potřeby je zkraťte. Pak už jen zamiokulkas zasypte čerstvou zeminou a jemně ji přitlačte, abyste odstranili vzduchové kapsy.
O zamiokulkas se nyní stačí starat jako obvykle a uvidíte, že vám bude opět prosperovat. A věděli jste, že tahle krásná rostlina
symbolizuje ve východní filosofii dlouhověkost? I o tom už Chalupáři-Zahrádkáři psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři