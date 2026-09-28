Soldić debutuje v UFC 332. Čeká ho ranař Khaos Williams

UFC 332 se uskuteční v sobotu 3. října v Delta Center v Salt Lake City. Hlavní karta nabídne pět zápasů a Soldićův duel na ní nebude chybět.
Soldić proti Williamsovi
Jednatřicetiletý Chorvat přichází do UFC s bilancí 21-4 a pověstí tvrdého ranaře. Největší jméno si udělal v KSW, kde držel pás ve velterové i střední váze. V polské organizaci porazil také Patrika Kincla a
po výhře nad Mamedem Khalidovem se stal šampionem dvou divizí.
Do prvního zápasu v UFC dostal zkušeného Khaose Williamse. Američan má profesionální bilanci 16-5, devět vítězství získal knokautem a osm zápasů ukončil už v prvním kole. Soldić tak hned při premiéře narazí na soupeře, který mu může v postoji nabídnout přesně ten typ přestřelky, ve které si oba věří.
Kdy a kde turnaj sledovat
Hlavní zápas UFC 332 obstarají Natalia Silva a Wang Cong, které se utkají o uvolněný titul ženské muší váhy. V co-main eventu nastoupí Deiveson Figueiredo proti Paytonu Talbottovi. Hlavní kartu doplňují King Green proti Estebanu Ribovicsovi, Soldić s Williamsem a Ateba Gautier proti Romanu Kopylovovi.
Pro české diváky začínají early prelims v sobotu ve 22:00, prelims o půlnoci a hlavní karta v neděli 4. října ve 2:00. Nova Sport 6 má ve svém programu přímý přenos od 1:00.
Pro Soldiće tím končí dlouhé čekání na UFC. Po titulech v KSW a angažmá v ONE Championship dostane první možnost ukázat se v největší MMA organizaci světa. A vedení mu na rozjezd nevybralo zrovna snadného soupeře.
Zápasová karta turnaje
Část karty Zápas Váhová kategorie Hlavní zápas Natalia Silva vs. Wang Cong muší váha žen – titul UFC Hlavní karta Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott bantamová váha Hlavní karta King Green vs. Esteban Ribovics lehká váha Hlavní karta Roberto Soldić vs. Khaos Williams velterová váha Hlavní karta Ateba Gautier vs. Roman Kopylov střední váha Prelims Imanol Rodriguez vs. Alden Coria muší váha Prelims Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev střední váha Prelims Marcus McGhee vs. Bernardo Sopaj bantamová váha Prelims Anthony Wint vs. Lucas Armand těžká váha Early prelims Johnny Walker vs. Mick Parkin těžká váha Early prelims Rafael dos Anjos vs. Alexander Hernandez lehká váha Early prelims Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev střední váha Early prelims Court McGee vs. Eric Nolan velterová váha
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Kristýna Vondráčková