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5 starých mobilů, které dnes stojí víc než nové auto. Před lety jste je házeli do kontejnerů, dnes budete litovat

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Zapečetěný iPhone první generace se letos v srpnu prodal za 1,33 milionu korun. Nová Dacia Sandero přitom stojí od 339 900 Kč.
Starý telefon Sony Ericsson K750i

Starý telefon Sony Ericsson K750i

Zdroj: Cheon Fong Liew / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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