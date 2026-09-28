5 starých mobilů, které dnes stojí víc než nové auto. Před lety jste je házeli do kontejnerů, dnes budete litovat

Přečtěte si to ještě jednou: starý telefon za cenu čtyř nových aut. A to ani nejde o rekord. Ten drží stejný model z roku 2023, kdy zapečetěný kus čtyřgigabajtového iPhonu odešel v aukci za 190 373 dolarů, tedy přibližně 4,07 milionu korun. Právě tento telefon je absolutní špičkou pětice retro mobilů, které dnes sběratelé loví jako raritní artefakty. Zbylé čtyři (Nokia 8110, Motorola RAZR V3, Sony Ericsson K750i a Nokia N95) sice takových částek nedosahují, ale i ony mohou mít překvapivou cenu, zvlášť pokud se zachovaly v novém stavu s originálním balením. Na českém trhu se jejich ceny pohybují v řádu tisíců korun, u výjimečných kusů i výš. Jenže právě v tom je háček: mezi „pokladem ze šuplíku“ a běžným ohmataným telefonem může být propastný cenový rozdíl. A spousta lidí ten poklad dávno odnesla do červeného kontejneru na elektroodpad.
Proč je čtyřgigabajtový iPhone tak vzácný
Apple představil první iPhone 9. ledna 2007 ve dvou verzích: 4GB za 499 dolarů a 8GB za 599 dolarů. Jenže už 5. září téhož roku firma oznámila, že osmigigabajtovou verzi zlevňuje na 399 dolarů a čtyřgigabajtovou bude prodávat jen „do vyčerpání zásob“. Výroba čtyřgigabajtové verze tak skončila velmi brzy po uvedení. Zákazníci logicky sahali po větší kapacitě za příplatek pouhých sto dolarů, takže 4GB kusů se prodalo výrazně méně a ještě méně jich přežilo neotevřených.
Dnes je zapečetěný 4GB iPhone svatým grálem mobilních sběratelů. Aukční dům RR Auction eviduje srpnový prodej za 62 119 dolarů, tedy zhruba 1,33 milionu korun. V přehledu téhož domu najdete i otevřený, byť zachovalý kus stejného modelu, který odešel za 3 440 dolarů. Rozdíl? Především neporušená fólie a tovární pečeť. Absolutní rekord pak drží LCG Auctions: 190 373 dolarů v létě 2023. Zajímavé je, že ceny od té doby spíše klesají: 133 435 dolarů na podzim 2023, 130 027 dolarů v březnu 2024, 81 989 dolarů v srpnu 2025 a letošních 62 119 dolarů. I tak jde stále o částku, která několikanásobně převyšuje cenu běžného nového auta.
Zbylá čtyřka: ne miliony, ale tisíce, které nečekáte
U ostatních modelů z pětice je situace střízlivější, ale pořád zajímavá. Tady jsou příklady cen z českých bazarů a aukcí:
- Nokia 8110 („banana phone“ z Matrixu), prodaná za 3 860 Kč v září 2026.
- Motorola RAZR V3, použité kusy od stovek korun, ale první série z roku 2004 v novém stavu s originální krabičkou a fóliemi odešla za 4 556 Kč.
- Sony Ericsson K750i, použitý funkční kus za 2 060 Kč, rozbalený ve výstavním stavu za 5 899 Kč.
- Nokia N95, použitá 8GB verze za 1 060 Kč, nerozbalený kus za 2 599 Kč, na Sbazaru nabídky až do 4 300 Kč.
Na evropském sběratelském portálu Catawiki se Nokia N95 prodala za 60 eur, tedy necelých 1 500 korun. Žádný z těchto čtyř modelů tedy sám o sobě nepřekoná cenu nového auta. Pokud ale máte doma zachovalý kus s krabicí, nabíječkou a fólií na displeji, můžete v ruce držet něco, co má výrazně vyšší hodnotu, než byste od dvacet let starého telefonu čekali.
Co dělá ze starého mobilu poklad
Sběratelská prémie nestojí jen na nostalgii. Stojí na konkrétních, ověřitelných vlastnostech:
- Tovární pečeť, neotevřená krabice může u iPhonu znamenat rozdíl mezi tisíci a miliony korun.
- Originální příslušenství, nabíječka, sluchátka, kabel, manuál. Kompletnost zvedá cenu i u běžných modelů.
- Správná verze, u iPhonu hledejte označení A1203 / MA501LL/A a krabici s 12 ikonami na displeji (pozdější série mají 13 ikon).
- Doložitelný původ, shodné IMEI na krabici a telefonu, účtenka, historie vlastnictví.
- Stav, fólie, žádné škrábance, funkční tlačítka. Rozdíl mezi „použitý“ a „rozbalený nový“ může být u K750i téměř trojnásobný.
Pokud chcete kus prodat, české platformy Aukro a Sbazar fungují pro běžné modely. Pro vzácnější kusy má smysl zkusit Catawiki, kde se pohybují evropští sběratelé. A pokud byste náhodou našli zapečetěný první iPhone, můžete zkusit specializované aukční domy typu RR Auction nebo LCG Auctions, kde se objevují nejvyšší částky.
Než starý mobil vyhodíte
Staré telefony patří mezi drobná elektrozařízení, která se v Česku odevzdávají do červených kontejnerů a sběrných míst organizace ASEKOL. Ta doporučuje odevzdávat je ideálně kompletní, mimo jiné kvůli materiálové hodnotě. Jenže než telefon odnesete do sběru, stojí za pět minut práce ověřit, co přesně máte v ruce. Porovnejte prodané kusy na Aukru, ne jen vyvolávací ceny. Hledejte přesně stejný model a kapacitu. A hlavně oddělte „použité“ od „rozbaleno, nové“, právě tam se může skrývat výrazný cenový rozdíl.
Většina starých mobilů ze šuplíku vám na auto nevydělá. Ale pár tisíc za telefon, který jste považovali za bezcenný? To se stát může. A ten jeden zapečetěný kus, který někdo před dvaceti lety schoval a zapomněl na něj, může mít dnes hodnotu srovnatelnou s cenou nemovitosti.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman