Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Komplikace v Hranicích. Silničáři začnou opravovat kilometrový úsek silnice

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na komplikace se musí připravit řidiči v Hranicích na Přerovsku. Silničáři odstartují poslední letošní větší opravu, která se týká asi kilometrového úseku v Olomoucké ulici od okružní křižovatky do centra. Práce potrvají zhruba dva týdny, doprava povede jedním pruhem.
Komplikace v Hranicích. Silničáři začnou opravovat kilometrový úsek silnice

Komplikace v Hranicích. Silničáři začnou opravovat kilometrový úsek silnice

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Vážná nehoda na Přerovsku. Mezi zraněnými jsou dvě děti, zasahoval vrtulník
Vážná nehoda na Přerovsku. Mezi zraněnými jsou dvě děti, zasahoval vrtulník
Jak na vizuální smog. Olomouc se zbavila desítek nevhodných reklam
Jak na vizuální smog. Olomouc se zbavila desítek nevhodných reklam

Radnice v Olomouci se pustila do boje s vizuálním smogem. Pracovníci Kanceláře architekta města zmapovali...

Kočkobox či geometrie. V Olomouci se proměnily doručovací schránky. Jak se vám líbí?
Kočkobox či geometrie. V Olomouci se proměnily doručovací schránky. Jak se vám líbí?

Dva doručovací boxy v Olomouci dostaly v rámci Street Art Festivalu novou neotřelou podobu. V Peškově ulici...

Rychlejší návrat k pohybu. Specialisté v Přerově šetrněji operují kyčelní klouby
Rychlejší návrat k pohybu. Specialisté v Přerově šetrněji operují kyčelní klouby

Moderní metodu takzvaného předního přístupu používají při totálních náhradách kyčelního kloubu také...

Posvítí si na povinné přestávky. Inspektoři dostali posilu pro kontroly řidičů
Posvítí si na povinné přestávky. Inspektoři dostali posilu pro kontroly řidičů

Olomoucký kraj pořídil Inspekci silniční dopravy (INSID) speciální zařízení, jehož pomocí mohou inspektoři...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.