Komplikace v Hranicích. Silničáři začnou opravovat kilometrový úsek silnicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Komplikace v Hranicích. Silničáři začnou opravovat kilometrový úsek silnice
Radnice v Olomouci se pustila do boje s vizuálním smogem. Pracovníci Kanceláře architekta města zmapovali...
Dva doručovací boxy v Olomouci dostaly v rámci Street Art Festivalu novou neotřelou podobu. V Peškově ulici...
Moderní metodu takzvaného předního přístupu používají při totálních náhradách kyčelního kloubu také...
Olomoucký kraj pořídil Inspekci silniční dopravy (INSID) speciální zařízení, jehož pomocí mohou inspektoři...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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