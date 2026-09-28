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Důchodkyně (69) poprvé v životě použila samoobslužnou pokladnu. Skončila na policii, brali jí otisky a fotili tetování

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Švýcarská seniorka Therese Stoossová si poprvé v životě stoupla k samoobslužné pokladně. O čtyři měsíce později seděla na policejní stanici.
Seniorka, samoobslužná pokladna, obchod

Seniorka, samoobslužná pokladna, obchod

Zdroj: Wolfmann / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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