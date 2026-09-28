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Obyvatelé Sasova mají opravenou kapličku. Hledá se termín vysvěcení

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Na více než půl milionu korun vyšla oprava kaple Panny Marie v Sasově. Jak informovala jihlavská radnice, kaplička má po rekonstrukci novou šindelovou střechu, opravenou fasádu, nový je i interiér včetně dlažby. Teď se do ní vrátil také mobiliář.
Obyvatelé Sasova mají opravenou kapličku. Hledá se termín vysvěcení

Obyvatelé Sasova mají opravenou kapličku. Hledá se termín vysvěcení

Zdroj: Město Jihlava (redakčně upraveno)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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