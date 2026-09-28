WiFi 7 router za skoro 10 tisíc spadl na historické minimum: 50 e-shopů ho nabízí pod 4 400 Kč a cena dál klesá

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WiFi 7 router za skoro 10 tisíc spadl na historické minimum: 50 e-shopů ho nabízí pod 4 400 Kč a cena dál klesáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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TP-Link Archer BE550 s třípásmovým Wi‑Fi 7 a pěti 2,5Gb/s porty se v českých e-shopech prodává od 3 899 Kč. Před rokem stál přes devět tisíc.
Wi-Fi router 7, TP-Link
Zdroj: TP-Link
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