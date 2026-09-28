Brichta se ostře pustil do Roušala i SlovákovéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brichta se ostře pustil do Roušala i Slovákové
Fanoušek si při setkání s Joshem Hokitem sám řekl o škrcení. Bojovník těžké váhy UFC mu vyhověl a muž po...
Jedna z největších těžkých vah historie MMA slaví 50. narozeniny. Emelianenko ukončil kariéru v roce 2023,...
Frédéric Vosgröne šel proti Karlosovi Vémolovi poprvé do catchweightu do 89 kilogramů. Po porážce na TKO...
Tamerlan Dulatov ve Frankfurtu vytáhl při nástupu palestinskou vlajku, přestože věděl, že tím poruší...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →