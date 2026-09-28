Vémola viděl u Vosgröneho problém. Podle něj nezvládl shazováníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vémola viděl u Vosgröneho problém. Podle něj nezvládl shazování
Javier Mendez, dlouholetý trenér Khabiba Nurmagomedova, veřejně ocenil práci OKTAGONu. Pochvala přišla po...
Fanoušek si při setkání s Joshem Hokitem sám řekl o škrcení. Bojovník těžké váhy UFC mu vyhověl a muž po...
Jedna z největších těžkých vah historie MMA slaví 50. narozeniny. Emelianenko ukončil kariéru v roce 2023,...
Tamerlan Dulatov ve Frankfurtu vytáhl při nástupu palestinskou vlajku, přestože věděl, že tím poruší...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →