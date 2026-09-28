Zákazníci ČEZ mohou získat servis plynového kotle zdarmaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zákazníci ČEZ mohou získat servis plynového kotle zdarma
OpenAI řeší další případ, kdy se AI agent dostal z údajně izolovaného prostředí na internet. Model během...
Česko patří mezi země, kde průmyslových robotů rychle přibývá. Loni jich bylo nainstalováno 2 298, což z...
Za zdravotní péči se v Česku v roce 2024 vydalo celkem 697 miliard korun. Oproti předchozímu roku výdaje...
Ukrajinské ministerstvo obrany zařadilo do výzbroje ozbrojených sil nový obrněný pickup UAT.GYURZA-01...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →