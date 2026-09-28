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Zákazníci ČEZ mohou získat servis plynového kotle zdarma

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ČEZ Prodej rozšiřuje služby pro odběratele plynu o bezplatný servis kotle v rámci služby ČEZ Servis vytápění. Nabídku mohou využít stávající i noví zákazníci s produkty Plyn na dobu neurčitou nebo Plyn Bez starostí na 1, 2 či 3 roky. Za služby techniků zákazníci do konce roku 2028 neplatí.
Zákazníci ČEZ mohou získat servis plynového kotle zdarma

Zákazníci ČEZ mohou získat servis plynového kotle zdarma

Zdroj: wikimedia commons - VitVit
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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