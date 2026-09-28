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Orchidej rozmnožíte z jediného listu. Stačí mech, med a rýžová voda, za měsíc vyroste nová rostlina s vlastními kořeny

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Pokud chcete mít orchidejí plný parapet, nemusíte vždy utrácet za nové rostlinky v obchodě. Většinu běžných druhů lze udržet po dlouhá léta.
Orchidej rozmnožíte z jediného listu. Stačí mech, med a rýžová voda, za měsíc vyroste nová rostlina s vlastními kořeny

Orchidej rozmnožíte z jediného listu. Stačí mech, med a rýžová voda, za měsíc vyroste nová rostlina s vlastními kořeny

Zdroj: Chris Hunkeler / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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