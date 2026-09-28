Orchidej rozmnožíte z jediného listu. Stačí mech, med a rýžová voda, za měsíc vyroste nová rostlina s vlastními kořeny

Orchideje jsou známé svou jemnou krásou, nádhernými květy a svěžími širokými listy – pokud tedy mluvíme o těch nejznámějších z rodu
Phalaenopsis. Není divu, že milovníci orchidejí často touží po rozšíření své sbírky. Pokud jste vášnivými sběrateli rostlin a chcete své milované rostliny rozmnožit, osvojte si osvědčenou metodu, která vám umožní se o ně perfektně postarat. Vyrobte si zakořeňovací směs
Potřebujete své rostlinky rozmnožit? Vezměte list aloe vera a nakrájejte jej na tenké proužky, jak radí web
PlantIn. Tyto proužky vložte do nádoby a přidejte lžíci medu. Směs zalijte půl litrem rýžové pokojové teploty (stačí hrst rýže zalít vodou a nechat dostát přes noc) a míchejte, dokud se aloe vera a med zcela nerozpustí. Ponořte uříznutý konec listu orchideje do směsi a nechte ho namočený 10 minut. Tento krok podpoří vývoj kořenů.
Zatímco se list orchideje namáčí, připravte si další roztok smícháním půl litru teplé vody s čajovou lžičkou mleté skořice. Nechte 30 minut odstát a poté tekutinu sceďte.
V této skořicí napuštěné vodě by se měl 30 minut máčet mech rašeliník, ve kterém orchideje později porostou. To pomůže zabránit případnému růstu plísní během procesu zakořeňování. Zdroj fotografie: Depositphotos Aby vaše orchidej dostala opravdu vše, co potřebuje, nemusíte se hned uchylovat k chemickým hnojivům – bohatě postačí ta domácí. Zakořenění listů v mechu
Z namočeného mechu vymačkejte přebytečnou vodu a vložte jej do vysoké uzavíratelné nádoby. Do mechu vložte připravený list orchideje a dobře upěchujte. Nádobu pevně přikryjte, abyste udrželi vlhkost. Nádobu uchovávejte na chladném místě s nepřímým světlem.
Zajistěte, aby mech zůstal vlhký, ale ne příliš mokrý. Každých pět dní pokropte vše vodou, abyste udrželi potřebnou vlhkost. Přibližně po měsíci by měla orchidej perfektně zakořenit, tak to alespoň tvrdí web
GardenStead. Zdroj fotografie: Depositphotos Šikovné hnojivo pro orchideje: Stačí jim dopřát česnekovou vodu a bohatě vykvetou. Ke kvetení pomůže česnek
Jakmile vaše rostlinky dostatečně zesílí, dopřejte jim docela jiného hnojivo – česnek. Jeden stroužek rozmačkejte, rozmíchejte v litru vody a použijte jako zálivku.
Opakujte každých 14 dní, odkud se neobjeví poupata. Zajímá vás, proč kořeny orchidejí hnijí? Na vině je přehnaná vlhkost a málo světla, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři