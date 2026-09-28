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Pomazánka z vařených bílků: Lehká a rychlá svačina, a způsob jak využít zbylé bílky z vajíček natvrdo

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Když po pečení nebo vaření zůstanou bílky navíc, u nás doma často skončí právě v této pomazánce. Je rychlá, sytá a díky kyselé okurce, cibulce a pomazánkovému máslu má svěží chuť, která se hodí na čerstvý chleba i na chlebíčky.
Obrázek na recept na pomazánku z vařených bílků

Obrázek na recept na pomazánku z vařených bílků

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na pomazánku z vařených bílků
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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