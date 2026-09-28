Pomazánka z vařených bílků: Lehká a rychlá svačina, a způsob jak využít zbylé bílky z vajíček natvrdo

Když po pečení nebo obalování zůstanou v lednici samotné bílky, většinou je člověku líto je vyhodit. Pomazánka z vařených bílků je u nás taková rychlá záchrana na večeři, svačinu i pár chlebíčků, když má někdo přijít. Je hotová za chvíli, zasytí a díky kyselé okurce, jemnému pomazánkovému máslu a troše nastrouhaného salámu nebo klobásy nepůsobí suše ani nevýrazně.
Na téhle pomazánce je sympatické hlavně to, že se nemusí držet úplně přesně jednoho postupu. Někdy se hodí jemnější salám, jindy zbyde kousek pikantnější
klobásy, a chuť se tím pokaždé trochu posune. Podstatné je spíš to, aby byly bílky nasekané nebo nastrouhané najemno. Směs se pak lépe spojí a na chlebu se nerozpadá.
Můj praktický tip: Pokud chcete opravdu jemný základ, uvařte bílky zvlášť v malém igelitovém sáčku ve vroucí vodě. Hodí se to hlavně ve chvíli, kdy zpracováváte jen bílky bez žloutků. Po vychladnutí se dobře strouhají a drží pěkně pohromadě, žádná vodnatá drobenka. Recept na rychlou pomazánku z vařených bílků
Doba přípravy: 20 minut Doba vaření bílků: 10 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience, které budeme potřebovat 6 ks bílků 100 g tvrdého salámu nebo jemnější klobásy 2 ks kyselé okurky 1 menší cibule nebo 2 jarní cibulky 150 g pomazánkového másla 1 lžička plnotučné hořčice 1 špetka soli 1/4 lžičky mletého černého pepře Postup přípravy bílkové pomazánky s kyselou okurkou
1.
Bílky nalijte do menšího igelitového sáčku, pevně ho zavažte a vložte do vroucí vody. Vařte přibližně 10 minut, aby bílky úplně ztuhly. Potom sáček vyndejte, nechte vychladnout a bílky rozbalte.
2. Vychladlé
uvařené bílky nasekejte nadrobno nebo nastrouhejte na hrubém struhadle. Tahle úprava se používá často a má svůj důvod: pomazánka pak není plná větších kousků a lépe se roztírá.
3.
Salám nebo klobásu nastrouhejte najemno, případně umelte. Lepší je vyhnout se příliš tvrdému nebo hodně vysušenému kousku, aby se směs dobře spojila a nebyla zbytečně mastná.
4.
Kyselé okurky nasekejte nebo nastrouhejte opravdu najemno. Když pustí víc šťávy, trochu je vymačkejte. Pomazánka pak zůstane hustší a nebude z chleba stékat.
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5.
Cibuli nebo jarní cibulku nakrájejte co nejjemněji. Obyčejná cibule dá pomazánce ostřejší chuť, jarní cibulka je mírnější a hodí se i ve chvíli, kdy ji budou jíst děti.
6. Do mísy dejte
bílky, salám, okurky a cibulku. Přidejte pomazánkové máslo a hořčici. Se solí opatrně, protože okurky i uzenina už bývají slané. Pepř přidejte podle chuti.
7. Všechno pořádně promíchejte. Pokud je směs moc hutná, vmíchejte ještě lžíci pomazánkového másla. Když naopak působí řidčeji, dejte ji asi na
10 minut do lednice. Chutě se propojí a pomazánka trochu zpevní.
8. Hotovou
pomazánku z vařených bílků mažte na čerstvý chleba, veku nebo rohlíky. Nejlepší je vychlazená a podávaná tentýž den. V lednici vydrží zhruba 1 den, nejlépe v uzavřené nádobě. Foto: Cooky.cz, Pomazánka z vařených bílků Rady Jemnější chuť získáte tak, že část pomazánkového másla nahradíte hustým bílým jogurtem. Podobně se upravují i jiné domácí verze bílkové pomazánky. Pro výraznější variantu přidejte špetku pálivé papriky nebo sáhněte po ostřejší klobáse místo salámu. Na chlebíčky se hodí přidat navrch kolečko okurky, kousek papriky nebo trochu nasekané pažitky. Když pomazánka zbyde, dá se druhý den zabalit do tortilly s listovým salátem. Není to vůbec špatná nouzová svačina.
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Zdroj: Autorský text redakce
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